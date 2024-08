Ahora no

En un hotel de El Colegio, pareja con un bebé y dos niños golpeó y amordazó a un hombre “Estos señores me encerraron en una pieza que yo les había arrendado y me amordazaron. Me amarraron de patas y manos”, narró la víctima de robo en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca.