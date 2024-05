María Fernanda Aristizábal representó a Colombia en Miss Universo 2022; sin embargo, la modelo quindiana había enfrentado un duro proceso de inseguridades y problemáticas entre el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universe que la perjudicaron.

En 2019, la actual anfitriona del Desafío XX llevaba algunos años de experiencia en el mundo del modelaje y le ofrecieron la oportunidad de participar en el entonces Concurso Nacional de Belleza. Ella aceptó, pero el temor era muy grande.

"Yo decía: '¿Y si me preguntan algo y yo quedo mal delante de todo mi país? Se me daña mi vida', Yo no voy a hacer eso era literalmente pánico", pero decidió iniciar una preparación para pasar por el concurso representando a su departamento, el Quindío.

Contrario a lo que sus inseguridades la hacían pensar, María Fernanda Aristizábal fue la gran favorita del CNB en ese momento y se quedó con el título de Señorita Colombia. "Cuando dicen Quindío yo recuerdo que tenía la boca seca, no podía parar de sonreír. Era la primera corona para el departamento, entonces se me llenaba el corazón de alegría y de orgullo de decir que mi tierra yo la había podido representar así de bien y que habíamos ganado. Eso es una locura".

María Fernanda Aristizábal perdió la oportunidad de ir a Miss Universo

María Fernanda Aristizábal había conseguido la oportunidad de representar a Colombia en Miss Universo 2020, su gran objetivo, pero entonces enfrenta nuevos obstáculos. En ese momento, Miss Universe Colombia y el Concurso Nacional de Belleza se enfrentaron, dejando a la quindiana como una víctima de sus diferencias.

"Raymundo Angulo y Natalie Ackermann, que ya tenía la franquicia de Miss Universo, ellos no tenían una buena relación y ya se sabía que Señorita Colombia ya no iba a ir a Miss Universo", explica Mauricio Castro, presentador de La Red. Por su parte, Natalie Ackermann al recordar ese enfrentamiento señala que "no es buscar quién tiene la razón porque finalmente la única perjudicada era Mafe. Ella se había ganado un título con la ilusión de ir a Miss Universo".

Para María Fernanda Aristizábal la noticia de que no iría a Miss Universo por este enfrentamiento y por la pandemia del covid-19 llegó como un balde de agua fría. "¿Por qué justo en mi año le da a la vida por dañar esa relación? ¿Será un karma o algo que estoy pagando? Yo pensaba todo lo malo".

Miss Universo recibe finalmente a María Fernanda Aristizábal

La quindiana se resignó a que no podría representar a Colombia en Miss Universo, pero se enfocó en cumplir su trabajo como Señorita Colombia 2019 - 2020. Tras terminar su contrato con el CNB, Natalie Ackermann llega a su vida para ofrecerle ser Miss Universe Colombia 2022 y cumplir con el objetivo de años atrás.

Aristizábal tenía claras sus condiciones. "Yo no iba a volver a participar, yo ya tuve ese derecho, yo no iba a volver a concursar por algo que yo luché, trabajé y que debería ser para mí, pero bueno". Miss Universe Colombia estuvo de acuerdo y la coronaron a mediados de 2022 para que en enero de 2023 pasara por el certamen internacional.

Aunque muchos la veían como la clara ganadora, María Fernanda Aristizábal solo quedó entre las 16 finalistas del Miss Universo 2022, quedando en el sexto lugar. El resultado, aunque positivo para el país, no fue suficiente para ella.

"Me dio duro porque para mí en ese momento el resultado marcaba mi valor. Me cuesta hoy en día decir que me desprendí de eso porque es difícil, uno como ser humano está midiéndose por resultados", reconoce.

Con el paso del tiempo, se ha dado cuenta de que "el proceso que yo viví siendo Miss Universe y Señorita Colombia, todo lo que viví ahí me catapultó a cosas tan grandes que vivo hoy en día y poder ser una voz para los demás. El resultado no era el fin, vi el proceso como un todo y ahí está mi corona".