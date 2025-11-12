En vivo
Adulta mayor lucha por no perder el lote que su padre compró: inquilina lo reclama como propio

Adulta mayor lucha por no perder el lote que su padre compró: inquilina lo reclama como propio

Dora Bohórquez enfrenta una demanda para arrebatarle el terreno familiar que su padre compró hace 45 años en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, pese a tener escrituras y pagos al día.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 12 de nov, 2025
