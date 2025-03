Mujer estaba de paseo en Tolima y murió por inyección de medicamento al que era alérgica: “Me mató”

Una tragedia sorprendió a todos los habitantes del municipio de Flandes, en el Tolima. María Ruth Gutiérrez, una mujer de 62 años, falleció tras recibir una inyección incorrecta en una droguería local. La familia de Ruth denuncia que la negligencia y falta de protocolos en el establecimiento la llevaron al desenlace fatal. Séptimo Día conoció su caso.

“Nosotros tenemos una casa en Flandes y buscamos como estar una temporada ahí”, contó su hijo Wilfran sobre lo que fue el inicio de una tragedia. La familia Beltrán Gutiérrez, compuesta por Wilfran, Johana y Alexander, decidió pasar un tiempo en Flandes durante la semana de receso escolar del 2020.

“Siempre hemos sido una familia muy unida y realmente los chicos estaban en semana de receso y por eso estuvimos todos en Flandes”, afirmó Johana.

María Ruth Gutiérrez sufría de asma y tenía una fórmula médica que le permitía aplicarse un desinflamatorio respiratorio.

Mujer de 62 años murió tras recibir inyección incorrecta en droguería del Tolima Foto: Séptimo Día

“Tenía su fórmula médica la cual le permitía claramente ir a una droguería y poderse aplicar cierto medicamento formulado por su especialista”, relató Johana.

Además del asma, Ruth era alérgica a varios medicamentos, incluyendo diclofenaco, dipirona e ibuprofeno.

El 12 de octubre de 2020, Ruth tuvo una crisis asmática durante su estadía en Flandes. Con su fórmula en mano, acudió a la droguería El Farmaceuta, cuyo representante legal es Miguel Vargas, para que le aplicaran el medicamento recetado.

Allí, fue atendida por Pedro Julio Hurtado. “Ella se aplica la primera dosis el sábado y la siguiente dosis era el domingo”, afirmó Alexander.

El error fatal: una inyección incorrecta

El domingo 13 de octubre, Ruth acudió nuevamente a la droguería para recibir la segunda dosis del medicamento. Sin embargo, tan solo 10 minutos después de salir del establecimiento, comenzó a sentirse mal.

“Cuando ya llega a la casa empieza a sentir que su cuerpo toma reacciones no normales”, afirmó Johana.

Al revisar el recibo de la droguería, Alexander descubrió que le habían inyectado diclofenaco, un medicamento al que Ruth era alérgica.

“Nunca se me va a olvidar que ella dijo ‘este señor me mató’”, recordó Wilfran.

La familia intentó validar el medicamento aplicado llamando a la droguería, pero Ruth pidió ser llevada de urgencias al hospital de Girardot.

“No esperé a nadie, yo realmente duré 8 minutos conduciendo y ya lo único que me decía era ‘vamos rápido, vamos rápido’”, relató Wilfran.

Lamentablemente, Ruth falleció en el camino. “Mi hermano Andrés me llama y me dice ‘perdóneme, no alcanzamos a llegar, mi mamá se murió’”, recordó Johana en entrevista con Séptimo Día.

¿Qué ocurrió en la droguería?

“Ese señor estaba muy embolatado, o sea, cobraba, entregaba la medicina e inyectaba a las personas”, relató Wilfran.

Familia denuncia negligencia en droguería de Tolima tras muerte de mujer al ser inyectada Foto: Séptimo Día

La familia cree que se rompió el protocolo al no informar a Ruth sobre el medicamento que le iban a aplicar. Por esta razón, señalan a Pedro Julio Hurtado y a Miguel Vargas como responsables de la muerte de su madre.

La investigación de Séptimo Día

Han pasado 4 años y 4 meses desde la muerte de Ruth y la familia aún no ha recibido ningún tipo de reparación.

Séptimo Día decidió investigar y, gracias a una cámara escondida, se descubrió que en la droguería El Farmaceuta siguen medicando e inyectando a personas sin fórmula. Con estas evidencias, hicieron una denuncia ante la Secretaría de Salud del Tolima.

“Las droguerías no pueden medicar, eso lo hace un especialista profesional de medicina”, señaló Ingrid Catherine Rengifo, secretaria de salud del Tolima.

Al ver las imágenes de la cámara escondida, la secretaria afirmó que el establecimiento estaba incumpliendo la norma y realizó su cierre temporal.

Finalmente, funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima realizaron el sellamiento de la droguería El Farmaceuta. La familia de Ruth Gutiérrez espera que se haga justicia y que casos como el de su madre no se repitan.

