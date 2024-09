La Tierra tendrá dos lunas este año, según científicos: ¿por cuánto tiempo?

El próximo 29 de septiembre, la Tierra tendrá una nueva "miniluna", un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta el año 2055. Este evento será protagonizado por el asteroide 2024 PT5, una roca espacial que será capturada temporalmente por la gravedad terrestre y orbitará nuestro planeta durante aproximadamente dos meses.

Descubrimiento del asteroide 2024 PT5, nueva Luna en la Tierra

El asteroide 2024 PT5 fue descubierto el 7 de agosto de 2024 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un conjunto de telescopios diseñados para detectar objetos espaciales que podrían impactar contra la Tierra. Todo acerca de esta "miniluna" se publicó en la revista Research Notes of the American Astronomical Society .

Este sistema, financiado por la NASA, ha sido crucial para identificar y monitorear asteroides potencialmente peligrosos. El 2024 PT5, proveniente del cinturón de Arjuna, una región del sistema solar repleta de pequeños cuerpos rocosos, fue detectado mientras se dirigía hacia nuestra órbita a una velocidad de aproximadamente 3.600 km/h.

Características de la nueva Luna

El asteroide 2024 PT5 tiene un diámetro estimado de 11 metros, similar al tamaño de un autobús. Aunque pequeño en comparación con otros cuerpos celestes, su captura temporal por la gravedad terrestre lo convierte en un objeto de gran interés para los astrónomos. Durante su estancia como "miniluna", el astro orbitará a unos 4.2 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, aproximadamente 10 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

Y es que a lo largo de los años, la Tierra ha tenido la compañía de varias minilunas temporales, como los asteroides 2006 RH120 y 2020 CD3, ambos de tamaño reducido y que también orbitaban nuestro planeta durante periodos limitados antes de volver al espacio.

¿Nueva "miniluna" será visible a simple vista?

A diferencia de la Luna, que es visible a simple vista, el asteroide 2024 PT5, que estará en la Tierra entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre de 2024, no podrá ser observado sin el uso de equipos avanzados. Los telescopios convencionales no serán suficientes para detectar esta miniluna, por lo que los astrónomos necesitarán utilizar tecnología especializada para registrar su breve estancia junto a nosotros.