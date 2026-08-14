Sorpresa en redes: Instagram cambia de logotipo por primera vez en una década y causa memes

En un movimiento que ha tomado por sorpresa a millones de usuarios, Instagram ha decidido cambiar su logo y tipografía tras diez años de absoluta estabilidad visual. La red social de Meta, que durante la última década se identificó con una caligrafía cursiva y elegante, presentó el jueves 13 de agosto de 2026 una nueva imagen que apuesta por una tipografía en minúsculas, desatando una oleada inmediata de críticas y comparaciones en las redes sociales.

Desde mayo de 2016, cuando Instagram revolucionó su estética al cambiar el icono de la cámara vintage por el degradado actual, el "wordmark" o logotipo textual que preside la aplicación no había sufrido modificaciones. Según ha explicado Adam Mosseri, director de Instagram, la decisión de renovarlo ahora responde a la necesidad de actualizar una imagen que ya se percibía como "anticuada".

"Actualizamos el logotipo de Instagram hoy, que tiene más de una década y se sentía anticuado. Sentimos que la actualización es más nítida y moderna, pero se refiere al original y tiene la simplicidad y la habilidad que siempre lo han hecho Instagram", escribió Mosseri en Threads, red aliada de Instagram, en la que además pidió a los usuarios su opinión a este cambio.



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Mosseri defendió el nuevo diseño a través de sus canales oficiales, describiéndolo como "más limpio y moderno", asegurando que mantiene referencias a la sencillez y el cuidado que han caracterizado a la plataforma desde sus inicios. Sin embargo, las reacciones de los usuarios de la plataforma no han compartido sus impresiones.



Las reacciones al cambio de logo de Instagram

Los usuarios comenzaron a ver la actualización en sus dispositivos entre el 13 y el 14 de agosto de 2026. Es importante destacar que el rediseño afecta exclusivamente a la identidad corporativa y la marca denominativa; no se han introducido cambios en la interfaz de usuario, el algoritmo o las funcionalidades de la aplicación.

El nuevo logo abandona los trazos continuos de la escritura manual para adoptar una mezcla de cursiva e imprenta. Esta combinación ha generado un problema inesperado de legibilidad: el trazo de la letra "r" es tan particular que muchos usuarios aseguran que parece una "z", lo que ha llevado a rebautizar la plataforma en redes sociales como "Instagzam".

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En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el nuevo logo se ha convertido en el protagonista de innumerables memes que lo comparan con el polémico rebranding de la marca de coches Jaguar a finales de 2024, criticado también por un minimalismo que muchos consideraron genérico y carente de esencia.

Más allá de la estética, este movimiento de Meta busca reforzar la marca de Instagram en un momento de competencia feroz contra TikTok por el público joven. Este cambio también busca una imagen que encaje mejor bajo el paraguas visual de Meta, compartiendo una dirección estética similar con WhatsApp y Facebook.

Instagram is introducing a new wordmark logo after 10 years. pic.twitter.com/hF4PzlaO2S — Pop Base (@PopBase) August 13, 2026

Instagram cambió las letras y no sé ustedes, pero yo sigo leyendo “Instagzam” 😭😂

Tuve que leerlo dos veces 👀 pic.twitter.com/wb7XzLryx2 — Marcela Quintero (@Marcela252016) August 14, 2026

*con información de EFE