Alias Gafas, carcelero de Íngrid Betancourt, reapareció en Cauca al mando de Iván Mordisco

Alias Gafas, el carcelero que tuvo en su poder durante varios años a Ingrid Betancourt, reapareció en Cauca al servicio de Iván Mordisco.

>>> También le puede interesar:En busca de Sofía Delgado, Policía realizó varios allanamientos: ¿hallaron algún rastro?

El sujeto, nombrado gestor de paz, fue el que entregó a Sandra Betancourt, concejal de Argelia que estuvo secuestrada durante seis días.

En video quedó el momento en el que miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja median en la liberación de la concejal Betancourt, en un coliseo en zona rural de Argelia, Cauca, tras varios días de secuestro por parte de las disidencias de Iván Mordisco.

Publicidad

Lo que llamó la atención de inteligencia militar es que uno de los representantes de este grupo armado en esa reunión es Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, quien al momento de la liberación amenazó a la concejal.

¿Qué le dijo alias Gafas a la concejal Sandra Betancourt?



“No vuelva a venir al Cauca. Yo no sé usted cómo irá a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejala o no, pero por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante”, le dijo alias Gafas a la concejal Sandra Betancourt.

Publicidad

Alias Gafas es conocido como el carcelero de Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses. Este hombre fue capturado por el Ejército en la famosa Operación Jaque, en julio de 2018.

El año pasado alias Gafas apareció en la escena pública luego de que fuera nombrado por el gobierno del presidente Petro como gestor de paz, lo que implicó que fuera excarcelado.

Según inteligencia militar, hoy alias Gafas hace presencia en zonas como el Cañón del Micay, Patía y El Tambo, en el Cauca. Es bastión de alias Iván Mordisco, quien se apartó del proceso de paz con el Gobierno nacional.

Evalúan si la presencia de alias Gafas en el Cauca y esta amenaza sería o no una nueva traición a la paz.

Publicidad

>>> También puede leer: Sofía Delgado desapareció hace 8 días: un video, un carro y un sospechoso, pistas del caso