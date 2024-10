Disidentes de las FARC asaltaron el Banco Agrario en Corinto y Caloto

Las sedes del Banco Agrario en Corinto y Caloto, en el departamento del Cauca, fueron asaltadas por las disidencias de las FARC. Luego de los hurtos, en las zonas hubo combates entre el grupo armado ilegal y militares del Ejército Nacional.

Balacera en Corinto

Desde una vivienda, un habitante de Corinto grabó la balacera que se produjo en el municipio un poco después de las 7:00 a.m. de este 8 de octubre, cuando hombres armados asaltaron el Banco Agrario y fueron enfrentados por el Ejército.

A su paso por este lugar, los disidentes pintaron letreros alusivos al ‘frente 57’.

Otro video da cuenta de las calles solitarias, pues sus habitantes se resguardaron en las casas para evitar ser blanco de las balas.

Otro Banco Agrario fue robado, pero en Caloto

Simultáneamente, el Banco Agrario de Caloto también fue asaltado por presuntos disidentes de las FARC, quienes se llevaron millonarias sumas de dinero de las dos entidades.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, explicó enNoticias Caracol en vivo : “Los recursos que se manejan en cada uno de los bancos, por lo general, son de los diferentes programas sociales que se le pagan a las comunidades. Entonces, esto no es un buen mensaje que se le deje sin pago a las comunidades por lo menos en esta semana porque estos recursos tienen que estar al servicio de la paz, la inclusión, al servicio de los diferentes programas que cierran las brechas de inequidad y no en ningún momento al servicio de financiar la guerra”.

En su afán de escapar, los delincuentes dejaron varios tatucos y cilindros de gas en la vía para evitar ser perseguidos. Las autoridades lamentaron que nuevamente los civiles quedaran en medio de combates.

El asesor de paz del Cauca, Antonio Useche, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley: “Respeten el Derecho Internacional Humanitario para que la población civil sea excluida del conflicto armado, pero no lo han podido entender. Creemos que el alto comisionado para la Paz nos está haciendo falta en el departamento del Cauca. Le hacemos un llamado para que venga y se ponga al frente de esta problemática y no no deje solo al departamento del Cauda”.

Por su parte, Yesid Conda, consejero de la Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó: “Nosotros rechazamos contundente y enfáticamente estas actuaciones que no son realmente demostraciones para avanzar en los procesos de paz. Estamos muy preocupados por los altos índices de violencia”.

Tropas de la tercera división del Ejército sostuvieron combates en los alrededores de Corinto por varias horas.

