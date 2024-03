La pequeña Valeria Agudelo necesita un trasplante de riñón: ha sido hospitalizada 32 veces

La pequeña Valeria Agudelo Grisales, de 9 años, está pasando por una situación de salud crítica. La niña ha estado hospitalizada 32 veces en Cali y los médicos señalaron que necesita un trasplante de riñón.



Familiares de Valeria Agudelo aseguraron que no se ha logrado este procedimiento, debido a trámites que no ha realizado la EPS Emssanar.

"Estamos solicitando el traslado de la niña a un hospital o clínica con cuarto nivel de complejidad, donde le puedan realizar el trasplante de riñón de manera urgente. La EPS que tenemos, Emssanar, desafortunadamente no tiene convenio. La EPS no nos ha autorizado, estamos esperando que ellos nos autoricen el traslado para que ella pueda ser remitida", enfatizó Jessica Grisales, mamá de Valeria Agudelo.

Noticias Caracol se comunicó con la EPS Emssanar, que señala que ya tiene conocimiento del caso y hay un comité médico estudiando la posibilidad de que Valeria Angulo sea trasladada a una clínica de mayor nivel para que le puedan hacer el trasplante de riñón.

Mamá de Valeria Agudelo lanzó SOS en redes sociales

"Valeria Agudelo Grisales solicita trasplante de riñón urgente. Ya le diagnosticaron falla cardiaca 🙏🙇🏼‍♀️💪", expresó Jessica en su cuenta de Facebook, donde publicó un video con varias fotografías de su pequeña hija.

"Dios permita ese donante pronto por esa princesa", "Que sea papito Dios permitiendo pronto que llegue ese donante", "Que mi Dios y mamita Virgen derramen la sangre sobre tu princesa 👸 mil bendiciones 🙏", comentaron usuarios en Facebook.