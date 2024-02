¿Parto a las carreras? Mujer dio a luz en una patrulla tras no llegar a tiempo a un hospital

En zona rural de Cali, una mujer que no alcanzó a llegar al hospital tuvo que dar a luz en una patrulla de la Policía. Los uniformados ayudaron a la mujer en el parto, que salió bien.



Hasta una estación del corregimiento La Elvira llegó Jorge Eliecer Pavas buscando ayuda porque su esposa estaba a punto de dar a luz y no tenía cómo llevarla a un hospital.

“Yo salí corriendo porque aquí estamos solos entonces subí a buscar el taxi para ir al hospital y el señor taxista no estaba, entonces me tocó ir a la Policía y de una vez nos prestaron el servicio para ir al hospital”, expresó el padre de la bebé.

En cuestión de minutos y con ayuda de los uniformados que estaban de turno, Ana Milena Álvarez logró subir a la patrulla de esta estación, pero lo que nadie esperaba era que la bebé se iba a adelantar.

“Lo único que hacía era pedirle a Diosito que me ayudara a que la niña aguantara el llegar al hospital”, indicó la mamá del bebé.

Luego de 15 minutos de recorrido las contracciones fueron más fuertes y en cuestión de segundos la pequeña Martina nació

Jorge Eliecer Pavas agregó “la verdad yo ni pensé, lo único que hice fue tirarme hacia atrás para poder recibir a mi hija”.

Tras el parto, cubrieron a la bebé con la ropa que llevaban sus padres, mientras que el comandante de la subestación Carlos Andrés Jaramillo seguía conduciendo hacia el hospital de Terrón Colorado.

“Un minuto después de haber nacido la niña emite un llanto lo cual nos dio un parte de tranquilidad”, señaló Jaramillo.

Tras este parto “a las carreras”, como lo calificó Ana Milena, la mujer que dio a luz en esta patrulla de Policía y su familia reconoce la labor de los uniformados, quienes le salvaron la vida a su hija. La familia hoy celebra la llegada de la primera niña, luego de dos niños mayores.