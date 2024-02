Por llamar narcotraficante a Petro, locutor de Tropicana podria pagar años de cárcel: ¿cuántos?

"Es un bandido y un narcotraficante", fueron algunas de las duras palabras que lanzó Francisco Paco Ramírez contra el presidente Gustavo Petro durante un programa de la emisora Tropicana en Cali. Expertos recalcaron que el comediante podría pagar con cárcel por estos insultos.



¿Cuántos años de cárcel podría pagar Francisco Ramírez?

José Luis Moreno, abogado penalista, explicó en Noticias Caracol que el locutor despedido de Tropicana habría incurrido en "injuria y calumnia, que tienen una pena de 16 a 72 meses de prisión, toda vez que le imputó al presidente de la república conductas como ser narcotraficante y bandido, lo cual deberá demostrar ante la Fiscalía. De lo contrario, será sancionado y condenado por el delito de injuria y de calumnia".

“Utilizar esta libertad o este derecho para injuriar, para calumniar, para desinformar a su audiencia y, sobre todo, para incitar al odio, desde cualquier punto de vista, como diría el maestro Javier Darío Restrepo, es inadmisible en términos de ética periodística”, recalcó Alejandra Vergara, coordinadora editorial de la red ética de la Fundación Gabo.

Estos son los dueños de muchos micrófonos en Colombia.

Semejante misógino, miserable se sintió muy macho al agredir de manera verbal a la única mujer que había en cabina por el sólo hecho de haber ella manifestado el compromiso del gobierno de @petrogustavo para condonar las… pic.twitter.com/mrDIPoUS1i — Anny 🇨🇴 🕊 #ElCambioEsPosible (@Mafalda_2020_) February 7, 2024

¿Qué le dijo Francisco Ramírez al presidente Gustavo Petro?

La polémica comenzó cuando Stephania Lerma, compañera de Ramírez en Tropicana, habló sobre 4.983 créditos que condonarán en el Icetex. El locutor no dejó terminar a la periodista y bostezó.

"No me interrumpa las noticias porque son buenas y son positivas", dijo Stephania. "¿Entonces no bostezo, pues, boba?", le respondió Ramírez.



"Me interesa muy poco Petro. Si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa. Puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana", agregó el comediante.

Publicidad

El presidente Petro y el grupo Caracol Radio, que incluye a la emisora Tropicana, alzaron su voz de rechazo ante las polémicas declaraciones de Paco Ramírez.