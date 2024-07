13 juegos llegan a PlayStation Plus en el mes de julio

Este julio, el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium se expande con una selección vibrante de juegos que prometen capturar la imaginación de todos los aficionados. Desde secuelas esperadas hasta clásicos remasterizados, aquí tienes un vistazo a los 13 títulos que estarán disponibles desde el 16 de julio, cada uno con su propio mundo único y desafíos emocionantes.

Remnant II – Edición Estándar | PS5

La secuela del aclamado Remnant: From the Ashes te lleva a un universo post-apocalíptico donde la humanidad está al borde de la extinción. Lucha contra criaturas aterradoras en un entorno desolado, solo o con amigos, y utiliza la astucia y el coraje para sobrevivir.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunión | PS4, PS5

Disfruta de la historia de Zack Fair en esta remasterización del querido preludio de Final Fantasy VII. Con gráficos mejorados y una narrativa envolvente, revive la épica historia que es fundamental para el lore de Final Fantasy.

Mount & Blade II: Señor del Estandarte | PS4, PS5

Sumérgete en un mundo medieval en este simulador de guerra y RPG. Crea tu personaje, forma ejércitos y lucha por el poder en un mundo donde cada acción tiene consecuencias.

Reúne ejércitos para comandar y luchar junto a ellos en enormes batallas Imagen: cortesía PlayStation

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

La última entrega de esta serie de juegos de fiesta promete risas y entretenimiento con una variedad de nuevos minijuegos perfectos para cualquier reunión social.

Pathfinder: La Ira de los Justos | PS4, PS5

Explora temas de moralidad mientras lideras un grupo de héroes a través de un mundo asolado por demonios en este profundo juego de rol basado en el popular sistema de juego de Pathfinder.

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Touchdown regresa en esta secuela cargada de acción, enfrentándose a los más temibles luchadores de la galaxia en su ascenso a la cima de la clasificación de superhéroes.

Acumula combos con la katana de rayos de Travis y vive la acción de hack-and-slash Imagen: cortesía PlayStation

Travis Strikes Again: No More Heroes Edición Completa | PS4

Sigue a Travis Touchdown mientras lucha a través de múltiples videojuegos para escapar de una consola poseída en esta aventura cargada de acción y humor.

Deadcraft | PS4

Sobrevive en un mundo post-apocalíptico como Reid, un semizombi que puede cultivar y comandar a sus propios seguidores zombis en este innovador juego de supervivencia.

Steep | PS4

Deslízate por los vastos paisajes nevados de los Alpes en este juego de deportes extremos. Esquía, vuela en traje de alas o desciende en snowboard en un mundo abierto lleno de emocionantes desafíos.

Simulador de trabajo | PS VR2

Experimenta cómo era trabajar en un mundo dominado por robots. Desde ser un chef gourmet hasta un empleado de oficina, explora la hilarante realidad de un trabajo en un mundo simulado.

Invocador | PS4, PS5

Descubre un mundo de fantasía donde los invocadores pueden convocar y controlar entidades poderosas. Sumérgete en una historia de poder y redención en este clásico juego de rol.

Los invocadores han derribado imperios y desafiado a los dioses Imagen: cortesía PlayStation

El tamaño de Ratchet and Clank importa | PS4, PS5

Vive aventuras en el misterioso universo Technomite con Ratchet y Clank en esta entrega de la famosa serie, originalmente diseñada para la PSP. Maneja armas, personaliza tu armadura y encoge tu tamaño para descubrir nuevos mundos.

Juana de Arco | PS4, PS5

Adéntrate en el corazón de la Guerra de los Cien Años en este juego de estrategia y rol que sigue a una joven heroína con un destino divino que podría cambiar el curso de la historia.

Entra en el siglo XV, cuando Francia e Inglaterra luchan durante la Guerra de los Cien Años. Imagen: cortesía PlayStation

Estos lanzamientos prometen una diversidad de experiencias, desde intensas batallas hasta relajantes exploraciones y momentos de risa compartida.

