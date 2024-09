Entérate de todos los juegos anunciados en el Tokyo Game Show 2024

La transmisión de Xbox en el Tokyo Game Show 2024 fue un espectáculo lleno de sorpresas. Los jugadores pudieron disfrutar de una variedad de anuncios que abarcaron desde expansiones de juegos ya consolidados hasta títulos completamente nuevos. Con la promesa de grandes lanzamientos en Game Pass y nuevos contenidos, la comunidad gamer tiene mucho que esperar en los próximos meses. Aquí te traemos los 23 juegos que fueron revelados y actualizados en este evento.

1. Age of Mythology: Retold - Immortal Pillars

Xbox Series X|S, PC, Steam, Game Pass

El regreso de este icónico juego de estrategia se hace aún más emocionante con la expansión Immortal Pillars, que añade mitología china al juego. Nuevos dioses, criaturas y poderes se suman al campo de batalla, ofreciendo una nueva experiencia de estrategia épica.

2. Fallout 76 - Mascotas en los CAMPS

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, Game Pass

Los jugadores podrán traer amigos peludos a sus CAMPS en diciembre. La personalización del refugio se amplía, ahora con la posibilidad de agregar mascotas que hagan sentir los refugios como verdaderos hogares.

Los amigos peludos llegan a tus campamentos en Fallout 76 Imagen: cortesía Xbox

3. Indiana Jones and the Great Circle

Xbox Series X|S, Windows PC, Steam, Game Pass

El legendario explorador regresa en una aventura completamente doblada al japonés. El juego se lanzará el 9 de diciembre de 2024.

Publicidad

4. Overwatch 2 y My Hero Academia

Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation, Switch, PC

La colaboración entre Overwatch 2 y My Hero Academia llega del 15 al 28 de octubre, permitiendo a los jugadores disfrutar de skins legendarios de personajes del anime como Deku, Uraraka, All Might y más.

5. StarCraft: Remastered y StarCraft II

PC con Windows, Game Pass

Ambos títulos de estrategia en tiempo real llegarán a PC Game Pass el 5 de noviembre. Los suscriptores podrán revivir las campañas icónicas y sumergirse en su competitivo multijugador.

Publicidad

6. All You Need is Help

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Game Pass

Disponible desde ahora en Game Pass, este juego cooperativo invita a los jugadores a resolver desafíos con criaturas únicas en un divertido modo multijugador local y online.

7. Asurajang

Xbox Series X|S

Un frenético battle royale con personajes de estilo anime que llegará en 2025, lleno de mecánicas únicas como combos aéreos y transformaciones para asegurar la victoria.

Te puede interesar: Heihachi Mishima regresa con fuerza en nuevo gameplay de Tekken 8

8. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Xbox Series X|S, Xbox One

La querida saga Atelier hace su debut en Xbox con este nuevo título que ofrece un vasto mundo de alquimia y fantasía para los fanáticos de los JRPG.

Publicidad

9. BLEACH: Rebirth of Souls

Xbox Series X|S

Basado en la famosa serie de anime, Bleach llega a Xbox en 2025. El tráiler reveló la icónica batalla entre Ichigo Kurosaki y Ulquiorra, generando gran expectativa entre los fans.

10. Dragon Quest III HD-2D Remake

Xbox Series X|S, PC con Windows

Con un estilo visual en HD-2D, este remake de Dragon Quest III llegará el 14 de noviembre de 2024. El clásico RPG regresa con nuevas características, como la vocación de Monster Wrangler.

Publicidad

11. Final Fantasy I-VI Remastered

Xbox Series X|S, PC con Windows

Los seis primeros títulos de Final Fantasy se lanzan por primera vez en Xbox y Windows en versiones remasterizadas con gráficos mejorados y una jugabilidad actualizada.

12. FragPunk - Beta el 10 de octubre

Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Un shooter dinámico que combina tiroteos rápidos con cartas que cambian la jugabilidad, FragPunk ofrecerá su primera beta el 10 de octubre.

13. Legend of Mana HD Remaster

Xbox Series X|S, PC, Game Pass

La remasterización de este clásico RPG incluye el sistema Land Make, que permite a los jugadores crear su propio mundo. Disponible ya en Xbox Game Pass.

14. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Xbox Series X|S

El remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater regresa con gráficos mejorados y jugabilidad renovada. El tráiler mostró la primera misión del juego, emocionando a los fanáticos.

Publicidad

15. Metaphor: ReFantazio

Xbox Series X|S, PC con Windows

Este nuevo JRPG de los creadores de Persona se lanzará el 11 de octubre. Los jugadores pueden probar el prólogo en una demo ya disponible.

16. Slitterhead

Xbox Series X|S

El creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, presentó un nuevo avance de su juego de terror y acción, Slitterhead, que se lanzará el 8 de noviembre de 2024.

Publicidad

17. Starbites

Xbox Series X|S, Xbox One, PC con Windows

Este juego de rol por turnos en un planeta desértico permite a los jugadores personalizar sus habilidades y embarcarse en una aventura en busca de recursos mientras luchan en un combate estratégico.

18. Suikoden 1&2 HD Remaster

Xbox Series X|S, Xbox One

Los clásicos juegos de Konami regresan con una remasterización visual y mejoras en la calidad de vida. El lanzamiento está previsto para el 6 de marzo de 2025.

19. Synduality: Echo of Ada

Xbox Series X|S

Un shooter de ciencia ficción con mecánicas de extracción PvPvE que llegará el 24 de enero de 2025. Las reservas ya están disponibles.

20. Tanuki: Pon's Summer

Xbox Series X|S, Xbox One

En este adorable simulador de vida, los jugadores toman el control de un tanuki BMX que entrega paquetes y completa misiones en una pequeña ciudad japonesa.

Publicidad

21. Threads of Time

Xbox Series X|S, PC con Windows

Un JRPG en 2.5D que permite a los jugadores viajar a través del tiempo y enfrentarse a enemigos en combate por turnos. El tráiler reveló impresionantes paisajes históricos y futuristas.

22. Trials of Mana

Xbox Series X|S, PC con Windows, Game Pass

El remake en 3D de Trials of Mana ya está disponible en Xbox Game Pass. Los jugadores pueden disfrutar de esta nueva versión del clásico RPG con mejoras gráficas y jugabilidad optimizada.

Publicidad

23. We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Xbox Series X|S, Game Pass

Esta remasterización del clásico de Katamari Damacy ya está disponible en Game Pass, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de experimentar el surrealismo de la franquicia con mejoras visuales.

La transmisión del Tokyo Game Show 2024 fue una celebración del presente y futuro de Xbox, con títulos para todos los gustos y nuevas experiencias que marcarán los próximos años. Desde remakes de clásicos hasta nuevas IPS, los fanáticos de Xbox tienen un emocionante año por delante.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.