Epic Games Store ofrece dos juegos gratis esta semana y revela el próximo que llega a la tienda

Epic Games Store continúa su tradición de regalar juegos a sus usuarios, y esta semana no es la excepción. Los jugadores ya pueden descargar Moving Out, un alocado simulador de mudanzas cooperativo, y a partir del 31 de octubre podrán obtener Witch It, un juego de escondidas multijugador. Además, la tienda ha anunciado que la siguiente semana llegará el aclamado Ghostwire: Tokyo como parte de su oferta gratuita.

Moving Out (Gratis hasta el 31 de octubre)

Moving Out es un simulador de mudanzas que lleva la diversión y el caos a otro nivel. Este juego, desarrollado por SMG Studio y Devm Games, combina mecánicas basadas en físicas con un estilo visual alegre y colorido. Los jugadores asumen el rol de "fulanos" especializados en la reubicación de muebles en la ciudad de Packmore. Desde mover camas y sofás hasta enfrentarse a mudanzas en casas encantadas, el juego destaca por su enfoque cooperativo, que permite hasta cuatro jugadores en modo multijugador local.

Las características basadas en físicas añaden un toque de caos, ya que los muebles pueden ser lanzados, rotos o arrastrados a través de ventanas y puertas. Cada nivel es un desafío de creatividad y rapidez, donde los jugadores deben trabajar juntos para completar mudanzas lo más eficientemente posible. Además de la jugabilidad divertida, Moving Out ofrece un elenco de personajes personalizables y una progresión que permite expandir el negocio de mudanzas a lo largo de Packmore.

Witch It (Gratis a partir del 31 de octubre)

Es un juego de escondidas multijugador que enfrenta a cazadores contra brujas. Desarrollado por Barrel Roll Games, Witch It transporta a los jugadores a un mundo mágico donde las brujas tienen la capacidad de transformarse en objetos para ocultarse de los cazadores. El juego se desarrolla en mapas vibrantes y llenos de detalles, donde la creatividad y la habilidad para camuflarse juegan un papel clave.

Los cazadores deben rastrear a las brujas utilizando diferentes herramientas y habilidades para encontrarlas, mientras que las brujas intentan engañarlos adoptando formas como barriles, sillas o cualquier objeto que encuentren en el entorno. Con múltiples modos de juego y opciones de personalización, Witch It es un título perfecto para quienes buscan una experiencia multijugador divertida y llena de sorpresas.

Próxima semana: Ghostwire: Tokyo

A partir del 31 de octubre, Ghostwire: Tokyo también estará disponible de manera gratuita en Epic Games Store. Desarrollado por Tango Gameworks, este título te transporta a un Tokio lleno de misterios y entidades sobrenaturales. El juego combina acción, exploración y combate en primera persona, mientras los jugadores desentrañan los secretos detrás de la desaparición de la población de la ciudad.

Este juego estará en la tienda la próxima semana de manera gratuita Imagen: cortesía Epic Games

No pierdas la oportunidad de expandir tu biblioteca con estos tres títulos que cubren una variedad de géneros, desde el caos cooperativo de Moving Out hasta el misticismo de Ghostwire: Tokyo.

