Nintendo World Championship: NES Edition revive la emoción de los juegos clásicos este 18 de julio

La industria de los videojuegos ha sido testigo de un emocionante anuncio de Nintendo World Championship: NES Edition. Esta iniciativa de Nintendo busca revivir la emoción y la nostalgia de sus juegos clásicos a través de un enfoque competitivo único, combinando trece títulos icónicos en una experiencia que desafía a los jugadores a demostrar sus habilidades en el mundo del 'speedrun'.

Nintendo, reconocida por su legado en la industria de los eSports a pesar de su enfoque más relajado en competiciones actuales, vuelve a sus raíces con un homenaje al torneo mundial que celebró en 1990. En aquel entonces, los jugadores competían en juegos emblemáticos de la NES, y ahora, tres décadas después, la compañía reaviva esa chispa con Nintendo World Championship: NES Edition, programado para su lanzamiento el 18 de julio de 2024.

El concepto detrás de este emocionante título es llevar la emoción de la competencia al público en general. En lugar de centrarse en un juego específico, Nintendo ha seleccionado 13 juegos clásicos, incluidos nombres legendarios como The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Ice Climber y Kid Icarus. Estos juegos representan no solo la historia de Nintendo, sino también la diversidad de desafíos y habilidades que los jugadores deben dominar para tener éxito en el mundo del 'speedrun'.

La esencia de Nintendo World Championship: NES Edition radica en su enfoque en la rejugabilidad y la competencia amistosa. Con 150 desafíos diferentes que van desde la obtención de la primera seta en Super Mario Bros hasta hazañas más complejas en otros juegos, los jugadores pueden disfrutar de una variedad de pruebas que ponen a prueba su destreza y estrategia.

El juego ofrece múltiples opciones para mantener la diversión y el desafío. Los jugadores pueden competir en línea en retos semanales, comparar sus marcas personales y disfrutar de partidas locales con hasta siete amigos. Esta combinación de competencia global y diversión local hace que Nintendo World Championship: NES Edition sea una experiencia única y emocionante para todos los aficionados a los videojuegos.

Para aquellos que se preguntan qué juegos clásicos estarán disponibles en este título, aquí está la lista completa: Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Metroid, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros: The Lost Levels, The Legend of Zelda y Zelda II: The Adventure of Link.

Nintendo World Championship: NES Edition llega el 18 de julio Imagen: cortesía Nintendo

Nintendo World Championship: NES Edition es más que un juego; es un tributo a la rica historia de Nintendo y una celebración de la diversión y la competitividad que los videojuegos pueden ofrecer. Está diseñado para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad, con desafíos emocionantes que garantizan horas de entretenimiento y camaradería entre amigos y jugadores de todo el mundo.

