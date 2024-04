Estos son los mejores álbumes musicales de Shakira, elegidos por Billboard

"

9. She Wolf (2009)

"Este no es probablemente su mejor álbum, aunque alcanzó el No. 15 en el Billboard 200, pero es hogar de su himno Loba y su versión en inglés She Wolf, que alcanzó el No. 11 en el Hot 100. La canción, impulsada por letras contundentes y un coro pegadizo, eventualmente se convirtió en una de las mejores canciones de Shakira hasta la fecha".

Spotify Shakira