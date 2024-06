Kendall Jenner y Bad Bunny fueron captados en romántica cena: ¿más enamorados que nunca?

"

Crecen los rumores de un posible reavivamiento de la relación entre la modelo Kendall Jenner y el cantante de reguetón Bad Bunny. Múltiples encuentros confirmarían su noviazgo.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 12: Kendall Jenner and Bad Bunny attend the Western Conference Semifinal Playoff game between the Los Angeles Lakers and Golden State Warriors at Crypto.com Arena on May 12, 2023 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)