Necesitaba un trasplante de riñón y su cita de Tinder se lo donó: “Me dio más que amor”

"

Reid agradece que pudo conocer a Rafael por medio de Tinder: “Nunca pensé que me mudaría al otro lado del país (Estados Unidos), conocería al amor de mi vida y que él acabaría siendo mi donante de riñón. Tenemos la oportunidad de construir nuestra vida juntos. Me dio más que amor, me dio un futuro”.

Noticias Caracol - Foto: Freepik