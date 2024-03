Mujer descubrió que padecía un problema cardíaco tras sentir una extraña sensación en un oído

"

Aunque le costó poder volver a caminar o incluso sostener a su hija, hoy agradece haber pedido ayuda a tiempo. "Esto realmente me hizo dar un paso atrás y darme cuenta de que está bien necesitar ayuda. Y cuando la gente la ofrece, está bien aceptarla. Eso no significa que me falta algo", detalló Cain-Francis.

TODAY