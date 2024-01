Escándalo por denuncias de abusos sexuales de gimnastas de Liga de Risaralda

A través de su cuenta de Instagram, la boxeadora olímpica Jenny Arias realizó una fuerte denuncia de abusos sexuales en la liga risaraldense de gimnasia. La subcampeona mundial se refirió sobre al dirigente William Cano, a quien señaló como principal implicado en dicha situación y aseguró que tiene varias denuncias en su contra, por parte de otras deportistas.

"Quiero hablar sobre el tema de William Cano, es un tema muy delicado que está pasando en la liga risaraldense de gimnasia. Este señor tienes varias denuncias por acoso sexual, por mal manejo directivo y lo único que quiero pedirle a las autoridades correspondientes es que miren bien este caso", fueron las primeras palabras de Arias, que ya tiene su tiquete para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El día de hoy varias madres van a hacer su denuncia en la Fiscalía, van a llevar su respectiva denuncia y en muchas de ellas creo que hay delitos sexuales, violaciones, entonces por favor que las autoridades estén pendientes", agregó la reciente campeona panamericana de boxeo.

Jenny Arias ya se había referido al respecto, hace unas semanas atrás y desde entonces, varias deportistas se han acercado a ella para contar su testimonio, sobre los presunto abusos sufridos por parte de William Cano: "Muchas pusieron la denuncia y no fueron escuchadas, y me dicen que tienen las pruebas. Yo no acoso por acosar, las pruebas están", culminó con su denuncia.

Hasta ahora se desconocen los nombres de las deportistas y de los familiares que habrían interpuesto las respectivas denuncias.

Arias es una de las tres boxeadoras de Colombia que consiguieron en los Panamericanos plazas para París-2024, junto a Valeria Arboleda y Angie Valdés. La nacida en Roldanillo, Valle del Cauca, participará en sus segundas olimpiadas, luego de estar presente en el cuadrilátero en las justas de Tokio.

Yeni Arias, boxeadora colombiana, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 AFP

¿Qué dicen desde la liga risaraldense de gimnasia?

En un comunicado oficial, la liga ha desestimado las acusaciones presentadas por la boxeadora Jenny Arias. William Cano, principal directivo de la mencionada liga, afirmó que durante sus tres décadas de participación en la organización, no ha enfrentado problemas y calificó las afirmaciones de la deportista como "injuria y calumnia".