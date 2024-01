Egan Bernal y su llamativa propuesta para mejorar el tráfico en Bogotá

El Tour Down Under abrió el telón de la temporada 2024 del WorldTour, pero hay varios ciclistas que todavía no debutan con sus respectivas escuadras. Y esta es la situación que actualmente afronta el colombiano Egan Bernal, quien por estos días se encuentra en tierras nacionales .

Incluso, este sábado 20 de enero el pedalista cundinamarqués publicó un video bastante llamativo en su cuenta de Instagram. Y el mensaje que acompañó el clip tampoco pasó desapercibido.

"Bogotá, les recomiendo salir más en 'bici' para evitarse esos trancones. Y además, utilizar la ciclovía de la entrada a Bogotá que quedó una nota", fueron las palabras que acompañaron la publicación de este ciclista, quien recientemente cumplió 27 años de edad.

Y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. De hecho, hasta uno que otro apoyó la propuesta del actual corredor del Ineos Grenadiers.

"Qué buen ejemplo. Un Pro usando la ciclovía. Gracias y ojalá muchos sigan ese ejemplo", comentó el usuario @Osmasp.

En ese sentido se expresó @nickynigo: "Uy sí, ya no sufro esa entrada a Bogotá en bicicleta".

Entretanto, el internauta @lancherosfabi escribió: "Ojalá que todas las personas que salen en bicicleta por ese sector tuvieran su inteligencia vial. Excelente ejemplo".

Finalmente, @ggtchuii comentó: "Llevo con mi carro y mi moto más de seis meses parqueados porque en serio empecé a andar en bicicleta y el cambio en la calidad de vida es brutal. Además, mi salud mejoró".

Egan Bernal durante la Vuelta a España 2023 (Imagen de referencia). Getty Images

¿Cuál será la primera carrera que disputará Egan Bernal en la temporada 2024?

En esta ocasión, la primera competencia que tendrá este ciclista será el Campeonato Nacional de Ciclismo, que se realizará en los primeros días del mes de febrero .

No obstante, Bernal no estará compitiendo en esta carrera en representación del Ineos Grenadiers, puesto que estará liderando un equipo de ciclista colombianos que también estará integrado por Brandon Rivera, Jesús David Peña, Jhonatan Restrepo, Germán Darío Gómez y Juan Diego Alba.