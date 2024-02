Sepp Kuss se tiene confianza: "Soy capaz de ganar el Tour de Francia"

Visma fue el mejor equipo del 2023 gracias a su descomunal desempeño en las Grandes Vueltas. Ganaron Giro, Tour y Vuelta, y, uno de los ciclistas más destacados fue Sepp Kuss, quien corrió las tres con el adicional de que se coronó campeón en España. Para este 2024, la salida de Primoz Roglic del equipo supondrá un mayor protagonismo del norteamericano. Por eso, al nacido en Durango (USA) le preguntaron sobre sus posibilidades en la Grand Boucle.

En el portal 'Wieterlits' le consultaron si de verdad de sea ser uno de los líderes o se quedará en su rol de gregario. "Por supuesto que quiero eso. Pero no es algo que tenga que hacer. La victoria final de la Vuelta me ha hecho tener más confianza en mí mismo. Sólo que no siento la necesidad de hacer algo de lo que no soy capaz. ¿Soy capaz de ganar el Tour? ¿Si por qué no? Tienes que apuntar a eso. Por supuesto que es el juego más difícil de ganar. Pero en las carreras hay muchísimas situaciones y circunstancias. Al final tienes que ser el más fuerte y tener más suerte”, sentenció el pedalista.

En ese sentido, no dejó de lado el hecho de que la salida de Roglic sí cambia un poco las dinámicas del equipo a la hora de correr. "Por supuesto. Hay más espacio para mí para tener –llamémoslo así– un papel de liderazgo. Pero, por otro lado, siempre se suman nuevos invitados al equipo. Jóvenes que pueden luchar por el podio o por la victoria absoluta en las carreras por etapas de una semana de duración. En los Grandes Vueltas esto puede ser un poco más sencillo. Sé bastante bien cuáles son mis capacidades en esas competiciones. En determinadas situaciones ahora habrá más opciones para mí. Aunque tengo que ver cómo es eso con más presión y expectativas”, comentó.

Sepp Kuss (Jumbo Visma), campeón de la Vuelta a España 2023 AFP

Por último, Kuss habló sobre sus cualidades de líder y sorprendió a todos con su aplomada y sincera respuesta. “No soy ese tipo que motiva a todos de antemano con un gran discurso o algo así. Pero hay más formas de liderar un equipo. Realmente creo en predicar con el ejemplo y crear un buen ambiente en el que todos se sientan cómodos. Y luego descubra qué motiva a cada individuo a sacar lo mejor de ello”, concluyó.

Por lo pronto solo queda esperar como se desenvuelve junto a Jonas Vingegaard, quien se ha especializado en ganar el Tour y por eso registra dos coronas consecutivas.