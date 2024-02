Adam Yates 'se la jugó' y habló sobre quién es el único ciclista que puede ganar Giro y Tour

La temporada del ciclismo ya está en marcha, las carreras de una semana aparecieron en el calendario, sin embargo, las grandes vueltas son las apetecidas por los ciclistas y muchos de preguntan cuándo se volverá a ver a un corredor que se imponga en el Giro de Italia y el Tour de Francia el mismo año. Adam Yates, ciclista del UAE, se arriesgó y dio un nombre que a su criterio puede lograr tal gesta.

Yates, quien fue tercero en la Grand Boucle del 2023, postuló a su compañero Tadej Pogacar, como el ciclista que puede hacer historia ganando la 'maglia rosa' y el maillot amarillo. "Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Es el mejor piloto del mundo por una razón. Él quiere hacerlo, y el equipo lo está respaldando, así que adelante. Si él no puede . hacerlo, no estoy seguro de quién más puede. ¿Por qué no intentarlo?", dijo en una entrevista para el portal 'Velo'.

Yates sabe que deberá esperar su oportunidad y que por lo pronto su objetivo es cubrirle la espalda al esloveno. "Voy allí para ser el último hombre de Tadej en las montañas, y funcionó bien el año pasado. Para mí en el Tour tendré un trabajo similar, y tal vez más adelante en el año, si salgo del Tour bastante fresco, pueda hacer la Vuelta yo mismo", añadió.

Para el británico, el panorama es igual al del 2023. "Para ser honesto, realmente no cambia nada. Es similar al año pasado para mí, así que la preparación realmente no cambia", dijo de manera contundente.

Publicidad



Luego, Yates habló sobre sus sensaciones desde que se puso la camiseta del equipo árabe y sobre todo el desempeño que tuvo la temporada pasada. "Encontré un nivel de consistencia que no había tenido en años anteriores. Eso es lo que quiero este año. No quiero tener días ni momentos malos. Quiero ser consistente todo el año, y espero que los resultados lleguen", concluyó.

Adam Yates, ganador del Grand Prix de Montreal. Dario Belingheri/Getty Images

Palmarés de Tadej Pogacar en el 2023

Clásica Jaén Paraíso Interior

Vuelta a Andalucía, más 3 etapas

París-Niza, más 3 etapas

Tour de Flandes

Amstel Gold Race

Flecha Valona

Campeonato de Eslovenia Contrarreloj

Campeonato de Eslovenia en Ruta

2.º en el Tour de Francia, más 2 etapas y clasificación de los jóvenes

3.º en el Campeonato Mundial en Ruta

Giro de Lombardía

UCI World Ranking

UCI Europe Tour