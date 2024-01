Alejandra Usquiano hizo historia para Colombia: ¡Nueva campeona mundial del tiro con arco en indoor!

La arquera Alejandra Usquiano hizo historia para el deporte colombiano luego de coronarse como campeona mundial de tiro con arco compuesto en indoor (bajo techo) . La deportista superó en la final a una mexicana.

La veterana Alejandra Usquiano se hizo con su primer oro en pista cubierta, que se suma a las numerosas medallas logradas al aire libre. Su duelo contra Andrea Becerra, otra arquera que ha destacado mucho más al aire libre, fue un terreno desconocido para ambas.

Becerra nunca se sintió cómoda en pista cubierta y cedió dos puntos en el primer parcial, y bajo presión cedió otros dos en el cuarto y quinto sets para dar la victoria a Usquiano, que estaba lejos de su mejor nivel.

Otras categorías

Mike Schloesser ganó el domingo en Nimes su segundo título de compuesto masculino de las Series Mundiales de Tiro con Arco en Pista Cubierta 2024 sin ceder ni un solo punto en el matchplay, convirtiéndose en el primer atleta que consigue cinco 150 consecutivos en competición.

Venció a James Lutz en la final por 150-148, después de haber obtenido ayer la misma puntuación contra Nicolas Girard, Mathias Fullerton, Robin Jaatma y Valerio Della Stua, aunque tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para imponerse por un estrecho margen a Fullerton, primer cabeza de serie.

"Estoy muy emocionado", declaró el holandés cuando se le preguntó por su histórico triunfo. "Estoy muy orgulloso de mí mismo. He trabajado mucho para esto. Este es el mayor evento de Europa, y ganarlo significa mucho para mí".

"Los aficionados franceses al tiro con arco aquí son verdaderos fans, les gusta un gran espectáculo y espero habérselo dado".

Tras una tensa primera manga, tanto Schloesser como Lutz se asentaron, pero Mike se mostró absolutamente acertado, lanzando dieces de dentro a fuera consecutivos, y Lutz tuvo la suerte de salirse con la suya con algunos linecutters.

Un nueve claro de Lutz en su segundo tiro del tercero pareció sacudir al estadounidense, y parecía que había perdido el partido en su cabeza, enviando otro al final del cuarto y sacudiendo la cabeza antes de que Mike lo cerrara.

Roy Dror (arriba a la izquierda) consiguió arrebatar el título masculino de recurvo a Steve Wijler, defensor del título y con dos victorias en su haber.

Dror se convirtió en el campeón absoluto de recurvo de Nimes tras ganar la competición sub-21 el año pasado, aguantando los nervios tras un comienzo lento y aprovechando una actuación floja de Wijler.

Las dos primeras flechas del joven de 18 años se fueron muy a la izquierda, y tardó un poco en recuperar la forma que había exhibido en los dos últimos días.

"Se me ha pasado volando. Al principio estaba un poco nervioso. Pero me centré y me salió bien. No oía al público, me sentía en mi zona", dijo Dror.

Wijler se había alejado definitivamente de la calma, la clínica y la capacidad de reacción que le han hecho casi imbatible en pista cubierta en los últimos 18 meses. Dror se mantuvo firme y cerró el set con la victoria.

Ganadores: 2024 Occitane - Torneo de tiro con arco de Nimes

Recurvo masculino: Roy Dror, Israel

Recurvo femenino: Elia Canales, España

Compuesto hombres: Mike Schloesser, Países Bajos

Compuesto femenino: Alejandra Usquiano, Colombia

Campeones: 2024 Finales Juveniles de las Series Mundiales de Tiro con Arco en Pista Cubierta

Recurvo masculino (menores de 21 años): Leo Sulik, Croacia

Recurvo femenino (menores de 21 años): Quinty Roeffen, Países Bajos

Compuesto masculino (menores de 21 años): Nicklas Bredal Bryld, Dinamarca

Compuesto femenino (menores de 21 años): Chloe Leroy, Francia