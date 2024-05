Nairo Quintana tiene encantado al Movistar, en el Giro de Italia: recibió un reconocimiento

Nairo Quintana siempre fue claro al hablar de sus objetivos en el Giro de Italia 2024 . Desde la previa, afirmó que no llegaba en su mejor forma, luego de no haberse podido entrenar como quería, debido al COVID-19 y a la lesión en su hombro. Así las cosas, pelear por la clasificación general no era realista y asumió el rol de ser gregario, trabajando para su compatriota, Einer Rubio.

Prueba de ello fue lo hecho este martes 14 de mayo, en el marco de la etapa 10 de la 'corsa rosa'. El boyacense se mantuvo junto al grupo de favoritos durante gran parte de la carrera y fue solo a falta de poco más de un kilómetro para la meta, que cedió algo de terreno. Al final, se hizo con el puesto 31, a 3' 44'' del vencedor, es decir, 30 segundos más con relación a los candidatos al título

Aún así, debido a que muchos corredores la pasaron mal, no le afectó en la clasificación general, en cuanto a lugares. Ahora, Nairo Quintana marcha de 30, a 30 minutos y 43 segundos del líder y portador de la 'maglia rosa', Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien registra 36 horas, 46 minutos y ocho segundos en total. Por eso, la escuadra telefónica reconoció su muy buena labor.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera del Giro de Italia 2024 Getty Images

"Subida 'a tren' y de continuo desgaste en el pelotón a este Bocca della Selva. Nairo Quintana fue el último apoyo de Einer Rubio en esta ascensión 'de casa'. Veintena larga de elementos", escribió el equipo español en su cuenta oficial de 'X', antiguamente Twitter. Y es que el trabajo del 'Cóndor' fue clave para que el otro 'escarabajo' se mantenga en el Top 10 y sueñe con algo muy grande.

🇮🇹 #GirodItalia



Subida 'a tren' y de continuo desgaste en el pelotón a este Bocca della Selva. @NairoQuinCo es el último apoyo de @Einerrubio1 en esta ascensión 'de casa'. Veintena larga de elementos.



Tratnik (TVL), con 40" sobre V. Paret-Peintre (DAT) y Bardet (DFP) y 1'40"… pic.twitter.com/HpsHosEVBm — Movistar Team (@Movistar_Team) May 14, 2024

Pero no fue el único posteo donde hablaron del campeón del Giro de Italia de 2014. "Es la segunda semana de la 'corsa rosa' y en grupo de poco más de una docena de favoritos está respondiendo muy bien Nairo Quintana junto a Einer Rubio", añadieron en otro trino. Por último, destacaron que lo dio todo y "solo cedió contacto dentro del último kilómetro; BIEN", indicó el Movistar Team.

🇮🇹 #Giroditalia



Bardet (DFP) y Zana (JAY), parte de la escapada del día donde estuvo @willbarta, adelantan en la clasificación general a @Einerrubio1, que es ahora 10º... a solo 1'13" del top-five.



Mañana miércoles, una nueva opción para los sprinters en Francavilla al Mare. pic.twitter.com/CqsZolNzB7 — Movistar Team (@Movistar_Team) May 14, 2024

Recordemos que, según declaraciones del propio Nairo Quintana, en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports, se espera que busque el triunfo de etapa, en la tercera semana. Por ahora, seguirá como el 'escudero' de Einer Rubio, en especial en las jornadas de montaña, donde suele haber movimientos entre los favoritos en la general .