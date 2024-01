¿Qué viene para Colombia, tras anuncio de Panam Sports sobre Juegos Panamericanos?

La destitución de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos del 2027 ha sido la noticia más relevante de los primeros días del año en materia deportiva. Y en las últimas horas se ha presentando una auténtica 'catarata' de reacciones en relación con este suceso.

Por esta razón, en Caracol Televisión habló el experto Héctor Riveros, colaborador de este medio y de la emisora 'Blu Radio', para referirse a las posibles consecuencias que podría traer la determinación de Panam Sports para nuestro país.

"Evidentemente, esta es una noticia muy negativa porque este evento era un propósito colectivo de Colombia. Además, lo sucedido muestra algunas debilidades del actual gobierno como por ejemplo la mala comunicación que hay entre el presidente con su equipo de trabajo. Asimismo, se denota una ineficiencia en el equipo de colaboradores del Ministerio del Deporte y creo que eso debería traer consecuencias políticas", empezó diciendo.

Y agregó: "Jurídicamente, se presentó el incumplimiento de un contrato y hay que revisar si este tiene una cláusula penal. Esto teniendo presente que debían tenerse unas garantías para su cumplimiento, pero que al final no se dieron. Colombia ya pagó una cantidad de dinero y ahora falta por ver si le van a devolver la plata o no. Además, el contrato no se hizo en el país y el juzgamiento de este seguramente no le compete a las autoridades nacionales".

Publicidad

Imagen de referencia de los Juegos Panamericanos de 2019 Getty Images

¿Hay posibilidad para que Colombia pueda recuperar la sede de los Juegos Panamericanos del 2027?

Aunque algunos no pierden la esperanza, lo cierto es que parece complicado que Colombia recupere la sede de los próximos Juegos Panamericanos. Y así lo expresó Ernesto Lucena, que en su momento dirigió el Ministerio del Deporte.

"La relación con Panam Sports es muy buena y creo que la decisión de su presidente tampoco fue la más fácil. Ellos tenían mucha confianza en el país, pero me preocupa que ya dejaron por escrito que es una 'determinación indeclinable'. Estas son organizaciones muy serias y que están conformadas por varios países", indició en exclusiva para Caracol Sports .

Publicidad

Además, también habló de los efectos de esta decisión para el país.

"Podríamos enfrentarnos a varias sanciones. La primera por parte de Panam Sports, que puede exigir una cláusula penal. Segundo, seguramente tendremos un veto internacional para solicitar eventos deportivos de gran escala y la última es la sanción económica que recibe el país por la falta de inversión por la cancelación de este certamen deportivo", sentenció.