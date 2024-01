¿Ya hay nueva sede de los Juegos Panamericanos? presidente del Comité Olímpico Paraguayo respondió

Por estos días, Colombia fue tendencia por la insólita cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Todo se dio por el no pago del contrato con Panam Sports, entidad que no tuvo reparo en confirmar que están buscando una nueva ciudad en el continente para realizar las justas. Varios países han tentado con postularse, pero la realidad es que solo uno lo ha hecho de manera formal.

La única nación que de verdad quiere convertirse en la nueva sede es Paraguay, más preciosamente con Asunción, su capital. Por eso, en Caracol Ahora habló Camilo Pérez López, presidente del Comité Olímpico del país guaraní.

De entrada, el dirigente expresó que ha sido muy importante el apoyo del gobierno de Paraguay y que “los Juegos Panamericanos es algo realmente muy, muy grande. Ser la sede es algo grande. Cualquier amante del deporte y para cualquier comité olímpico es un tesoro muy grande que hay que cuidarlo con mucho cariño y, sobre todo, con mucho trabajo y gestión, y eso es casi imposible sin un apoyo decidido de la Presidencia”.

Y es que Pérez dejó en claro que la proposición no fue solo un capricho de él, puesto que "nunca me animaría a presentar la candidatura de mi país si no tuviese el apoyo decidido que hoy tenemos del presidente Santiago Peña, qué dentro de su política de Estado está priorizando el deporte”.

Lo dicho por el presidente del Comité Olímpico Paraguayo ha sido respaldado en redes sociales por el mandatario guaraní, Santiago Peña, en redes sociales.

“¡Paraguay está para grandes cosas! Nos postulamos para ser sede de los Juegos Panamericanos convencidos de que cuando nos proponemos y trabajamos juntos podemos llevar a nuestro país a lo alto”, fue el contundente mensaje de Peña.

Por último, Pérez cerró su intervención haciendo referencia a la ventaja que tiene su país a nivel político. “Si tuviésemos la suerte de ser sede de los Juegos Panamericanos serían durante el mismo gobierno del presidente Peña. Eso significa que él podrá iniciar y terminar el proceso dentro de su mandato y creo que eso sería un valor agregado muy importante", concluyó.