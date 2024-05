¿Cuáles son las disciplinas más practicadas por mujeres en Colombia?

En los últimos años se ha observado un crecimiento notable en la participación deportiva de las mujeres, motivado por diferentes factores locales y globales. La creciente conciencia sobre los beneficios del ejercicio para la salud, así como los esfuerzos para promover la igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad, han influido en este cambio, además, dentro de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se resalta la promoción de la igualdad de género mediante estrategias de empoderamiento y equidad para mujeres de todas las edades.

Bajo este contexto, es importante conocer hacia qué rama deportiva se inclinan más las mujeres actualmente en Colombia y es que según datos de la sportech easycancha el consumo del género femenino reflejan que el 64% de las reservas deportivas que se dan están enfocadas en pádel y actividades relacionadas; como clases y torneos. Seguido se encuentra el tenis y sus lecciones con el 20% de las preferencias, el fútbol con el 2,7% y como cifra adicional, hay una inclinación en el consumo del 0,4% en Bolirana.

En esa línea, realizar más ejercicio trae excelentes beneficios tanto en la salud mental como en la física, así lo señala datos del Journal of the American College of Cardiology (JACC) basados en información de la Encuesta Nacional de Salud de EE.UU, en donde los hombres necesitan 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada para reducir la mortalidad prematura en un 18%, sin beneficios adicionales más allá de este punto. En contraste, las mujeres logran el mismo efecto con solo 140 minutos, la mitad del tiempo de los hombres, aunque si ellas aumentan la actividad a 300 minutos disminuye aún más el riesgo de mortalidad al 24%.

Finalmente la información resaltada anteriormente deja por sentado el avance significativo que el deporte ha venido trayendo en el género femenino en Colombia, en donde no solo el masculino es el representativo, sino que se refleja que la actividad física es importante en ambos sexos y que incluso una cantidad modesta de ejercicio puede tener un impacto considerable en la reducción de las muertes tempranas, además que ayuda a nuestra salud mental, este último siendo un factor actualmente muy importante, puntualizó.

Publicidad