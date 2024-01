Carlos Alcaraz vs Richard Gasquet: hora y dónde ver el partido del Abierto de Australia

El murciano Carlos Alcaraz (2), sonriente, relajado y agradable en el trato con los aficionados durante sus últimos entrenamientos en Melbourne Park , regresará a la pista Rod Laver Arena después de dos años para debutar en el Abierto de Australia frente al veterano francés Richard Gasquet.

El equipo, sin la figura de Juan Carlos Ferrero, que fue reemplazado por la del experimentado Samuel López para este torneo, desprende armonía y confianza a un día de la primera puesta en escena en el slam ‘oceánico’ ante un Gasquet al que superó la única vez en la que se enfrentaron (final de Umag en 2021).

El vigente campeón de Wimbledon completó un entrenamiento a la más alta intensidad con el serbio Dusan Lajovic y llegaron a disputar varios juegos en el tramo final de la sesión.

Una vez finalizada, Samuel López, preparador del español para este evento, comentó que el hecho de no haber competido en ninguno de los torneos previos le había dado la posibilidad de mejorar ciertos aspectos tanto tenísticos como mentales.

“Es un jugador muy alegre en pista. Por esta razón hemos trabajado principalmente el saque y la devolución. El tenis de hoy en día va muy rápido”, desveló el preparador de Alicante que, del mismo modo que su pupilo, derrochaba simpatía con una gran sonrisa mientras atendía a los medios de comunicación.

Los números de Alcaraz en Melbourne son escasos porque solo disputó dos ediciones y ambas se produjeron antes de su explosión tenística, marcada a partir de su primera conquista ‘slam’ en Nueva York (2022).

Carlos Alcaraz, tenista español, se lamenta por su más reciente derrota AFP

En su primera participación, logró una segunda ronda en la que cayó con el sueco Mikael Ymer tras acceder al cuadro final desde la fase previa, mientras que en su segundo año se despidió en un épico choque en tercera ronda ante el italiano Matteo Berrettini en cinco sets.

Su estreno en la edición de 2024 tendrá lugar en la emblemática Rod Laver Arena en el último turno del pase nocturno, que tendrá lugar alrededor de las 22 horas en España.

Su principal amenaza en el cuadro, el serbio Novak Djokovic (1), cumplió con apuros en el debut después de ceder un set ante el joven croata de la previa Dino Prizmic.

El murciano, que nunca cayó en una primera ronda de Grand Slam, comenzará su andadura hacia un título que le convertiría en el segundo español, después de Rafael Nadal, en alcanzar la corona a orillas del río Yarra.

Hora y dónde ver el partido del Abierto de Australia

Enfrentamiento: Carlos Alcaraz vs Richard Gasquet

Fecha: 16 de enero de 2023

Hora: No antes de las 4:15 a.m. -Hora de Colombia-