Rafael Nadal sigue sin ponerse como favorito en Madrid: "Me sorprendería ganarle a Jiri Lehecka"

Rafael Nadal acumula tres victorias seguidas en un mismo torneo por primera vez en año y medio que le han instalado en los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid, donde le espera el checo Jiri Lehecka, contra el que no tiene muchas esperanzas de ganar.

"No sé. Hasta que el martes vea cómo estoy; y esa es la realidad. Vamos a ver si soy capaz de jugar dos días seguidos, de jugarlo con garantías. Es una incógnita para mí. Hace mucho que no juego asumiendo estas cargas en partido oficial. Si puedo competir el martes será positivo haber competido cuatro días seguidos. Eso lo dan partidos y victorias y en eso estamos", relató Nadal.

"Me sorprendería ganar. Lehecka tiene un saque muy potente con golpes fuertes desde el fondo de la pista. La calidad de Lehecka es otro paso. Veremos. Ganar a Cachín no me ha sorprendido tanto. Si estoy competitivo el martes, para mí es un éxito", indicó el ganador de veintidós Grand Slam, que días atrás se entrenó con el checo en las instalaciones de la Caja Mágica.

"Hace tres semanas perdía con los chicos de la academia, no podía sacar, y ahora estoy compitiendo otra vez. Poco a poco, pero es un avance. Aunque esté en una situación diferente de mi carrera y de mi vida, he construido mi carrera valorando los avances y estoy intentando pasar por este proceso otra vez", insistió Nadal, que tuvo que estar en pista tres horas para derrotar a Pedro cachín.

"Veremos como me encuentro. Estoy contento. No sé cómo me voy a levantar, ahora no siento que el partido me haya hecho daño. Físicamente hay que mejorar muchos aspectos, pero he aguantado, así que, bien", resumió el tenista balear, que jugará en octavos en el turno de noche, algo poco habitual.

"Me parece bien. No es la que me hubiera gustado, pero lo más prudente es jugar a esa hora después de lo que ha pasado hoy. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa y estoy de acuerdo", dijo Nadal.

"Jugando por la noche tengo más horas para dormir para trabajar el martes. Voy a ver un poco al Barcelona. Es una incógnita porque hacía mucho que no jugaba tres horas. Ha sido una pena el segundo set. Ha pasado lo que ha pasado y he ganado y estoy contento por eso. Está bien por haber mejorado. El primer set fue demasiado cómodo, irreal. Después Cachín ha aumentado el nivel y es lógico", asumió.

"He competido demasiado poco y las cosas no salen automáticas y en el tercer set he logrado ser impredecible e incomodarle. Ha sido más demérito suyo lo que ha costado el segundo set. No he sido capaz de ganarlo aunque he tenido opciones. El tercero he sido capaz de hacer un cambio y mi físico no estaba peor que en el segundo y el primero. Es importante asumir riesgos y que más o menos seas capaz de asumirlo es positivo. Estaba despierto mentalmente. Soy consciente de que el martes necesito más y a ver si soy capaz de darlo", apuntó.

En la Caja Mágica Nadal prefiere jugar con el techo cubierto. "En esta pista es más bonita jugar cubierto y más cómodo. Es incómodo a nivel de visibilidad por los reflejos y con el techo cubierto el ambiente es más bonita. Es una instalación increíble y que está mas que preparada, pero sí que la central es un poco fría por todo el metal y cerrada y con focos esa sensación se pierde. A mí me gusta jugar cubierto aquí", comentó.

"Quiero seguir jugando y compitiendo y progresando y eso no me quita de la ilusión del apoyo y cariño que recibo. Estoy siendo capaz de disfrutarlo. No me hubiera gustado perder, me hubiera molestado", concluyó.