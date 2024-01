¿Cómo le fue a Nairo Quintana en el Campeonato Nacional de Ciclismo, de regreso a la competencia?

Nairo Quintana completó, este domingo, su regreso a la competencia después de un año cuando justamente, en los Nacionales de Ruta, compitió sin equipo y terminó en el tercer puesto. Ahora, con la camiseta del Movistar Team, el boyacense completó los más de 200 kilómetros de trazado para llegar a la ciudad de Tunja, donde fue recibido como un héroe ante su gente.

El resultado no fue el mejor para el pedalista de 33 años, que quedó lejos de la pelea por las medallas, c ruzando la meta en la posición 26, a casi seis minutos del ganador Alejandro Osorio, quien se convirtió en la gran sorpresa de la jornada.

La principal razón por la que Nairo Quintana no estuvo en la pelea, es que en las carreras de un día, en su mayoría, se resuelven por estrategia y tienen un factor de ‘suerte’. Y justamente, el pedalista del Movistar no entró en el corte correcto y después se hizo complicado perseguir a los escapados.

Así lo hizo saber en declaraciones, después de carrera: “Cuando no hay un equipo completo para perseguir, es muy complejo. En los ataque, uno debe tener acierto y no es fácil saber cuáles serán los definitivos. Estuvimos cubriendo algunos y no estuvimos en el bueno. Si vemos el podio del año pasado, todos estuvimos atrás. No fue falta de piernas, sino más de estrategia”.

Nairo Quintana, en el Campeonato Nacional de Ruta. Crédito: Movistar Team.

Publicidad

Ahora, el próximo objetivo de Quintana Rojas será el Tour Colombia, que comenzará el próximo 6 de febrero y que, en su mayoría, se disputará en territorio boyacense. Allí, podría partir como el líder de su escuadra junto a Einer Rubio.

“Me sentí muy feliz y espero estar así en el Tour Colombia. Allá será diferente, con el equipo completo”, habló sobre este objetivo.

En la contrarreloj, Nairo Quintana figuró de mejor manera y terminó en la cuarta posición de la prueba, a 2’ 31” del ganador Daniel Felipe Martínez. De esta manera, ‘Nairomán’ comienza su camino competitivo en un año donde tendrá grandes responsabilidades.

Publicidad

El gran desafío para el boyacense será el Giro de Italia, donde partirá como co-líder junto a Einer Rubio; esta es una competencia que ya sabe ganar y justamente, esta temporada se completan 10 años de su épica hazaña en territorio italiano. También estaría en la Vuelta a España, como gregario del español Enric Mas; y competiría en carreras de segundo nivel como la O Gran Camino, la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco.