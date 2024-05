Nairo Quintana predijo la victoria de Pelayo Sánchez, en la etapa 7 del Giro de Italia

El Movistar Team está de celebración, este jueves, en el Giro de Italia luego de la victoria que tuvo Pelayo Sánchez , quien hizo parte de la fuga del día y en la definición se encargó de vencer al francés Julian Alaphilippe y al australiano Luke Plapp. Con 24 años, el joven español le dio el primer triunfo a su equipo en una carrera de la categoría WorldTour, en la temporada 2024. En varios videos que se han difundido, se muestra la alegría que se vive dentro de la escuadra telefónica.

En uno de los videos en mención se ve a Nairo Quintana en el bus del equipo, en la previa de la jornada y allí sale el propio Pelayo Sánchez. En ese momento, el colombiano dice: “Estamos con Pelayito Sánchez, que lo vamos a mandar para la fuga el día de hoy, para que nos vaya avisando de los tramos difíciles que habrá”.

En efecto, el joven español se fue entre los escapados y fue capaz de coronar en la meta, completando una hazaña para el Movistar Team.

Nairo Quintana, tras la etapa 6 del Giro de Italia 2024. /Getty Images

Sánchez también se refirió al colombiano Einer Rubio, sobre su papel como líder del equipo: “La verdad es que Einer Rubio está haciendo un grandísimo Giro de Italia y eso no da motivación al resto para estar ahí luchando. Hoy era mi oportunidad y Einer me estaba alentando para ir a pelear por la victoria y así fue”.

"Esto es increíble. No tengo palabras. Este es un día loco para mí. Desde el inicio del Giro intenté ahorrar energía porque sabía que no estaba en forma para estar delante los primeros días". Así que intenté ahorrar energía para hoy y podría estar en la escapada, pero nunca me imaginé ganar la etapa. Es una locura, no tengo palabras", dijo el corredor del Movistar.

Una victoria de muchos quilates, pues se impuso en una fuga de tres a corredores ilustres como el francés doble campeón del Mundo Julian Alaphilippe y al australiano Luke Plapp, campeón nacional.

"Estaba en la fuga, así que intenté estar tranquilo y eliminar a algunos corredores. Al final, estaba con Plapp y Alaphilippe, así que intenté colaborar con ellos. También intenté dejarlos atrás, pero me fue imposible. Lo intenté en el esprint y afortunadamente al final fui el más rápido", concluyó.