Nairo Quintana se puso sentimental en el Giro de Italia: "Feliz; disfruto de cada momento"

Segundo día de acción para Nairo Quintana en el Giro de Italia 2024 . Este domingo 5 de mayo, el ganador fue Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y el balance para los colombianos fue positivo, ya que Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), Einer Rubio (Movistar Team) y Esteban Chaves (EF Education EasyPost) entraron al Top 10 de la general y, para ello, el trabajo del 'Cóndor' fue clave.

El boyacense siempre fue claro con sus objetivos. No va a pelear por el título, sino que será el gregario de su compañero y compatriota, Einer Rubio, e irá por victorias de etapa. Teniendo en cuenta esto, se mostró feliz por lo hecho en la fracción. Allí, no desentonó y, por el contrario, cumplió con las expectativas y la estrategia planteada desde antes del inicio. Empezaron por buen camino.

"Todo se dio bien, dentro de la medida de lo que habíamos planteado y buscando los objetivos que queremos. Estaba en el grupo de adelante y el objetivo era dejarlo (Einer Rubio) ahí; luego, una vez se ha puesto, rodar hasta meta e ir más tranquilo para los días que vienen", afirmó en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports y jefe de deportes.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 2 del Giro de Italia 2024 Getty Images

Pero no fue lo único. Nairo Quintana también hizo un análisis detallado de lo que pasó en carretera. "El objetivo es ir paso a paso, sin esforzar tanto al cuerpo para adaptarlo a la competencia, al ritmo de carrera y todo lo que sirve para llegar muy bien. Se sube muy rápido, con viento de atrás, a favor, pero un grupo muy potente ", añadió el 'escarabajo', quien marcha 38, a 6' 32'' del líder.

Por último, se refirió al histórico y siempre exigente ascenso al Santuario di Oropa. De igual manera, mostró su lado emocional, donde no ocultó la alegría por haber vuelto a decir presente en una gran vuelta del ciclismo. "Lo he subido incluso a pie y estoy contento de regresar; cada minuto que pasa de la carrera y cada momento, lo disfruto y me pone feliz", sentenció Nairo Quintana.