Matteo Jorgenson incrédulo tras ganar la París Niza: "Nunca pensé que fuera posible"

El estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) apenas se podía creer que había ganado la París Niza , un sueño para el exciclista del Movistar, que nunca pensó que sería capaz de conquistar el 'maillot' amarillo en la carrera del sol.

"Para ser honesto, nunca pensé que podía ganar la París Niza. Hasta este año, nunca pensé que fuera posible. Pero aquí estamos. No podría haber ido mejor hoy y toda la semana. Realmente aún no lo he asimilado", dijo Jorgenson emocionado en la meta del Paseo de los Ingleses de Niza.

Una posibilidad real para el corredor de Walnut Creek, de 24 años, quien hasta la París Niza solo había ganado la general y una etapa del Tour de Omán 2023.

"Anoche (sábado) apenas pude dormir. Estaba tan nervioso y sentí presión por primera vez en mi vida. Correr con un campeón como Remco Evenepoel ha sido muy especial, además casi frente a mi casa", dijo el americano.

Matteo Jorgenson durante etapa de la París Niza 2024. Getty Images

Jorgenson afrontaba la última etapa segundo en la general a solo 4 segundos de su compatriota Brandon McNulty , y con Evenepoel a medio minuto.

"Por la mañana la situación era complicada, podían suceder muchas cosas. Tenía que esperar lo inesperado y estar preparado para cualquier cosa. Conocía este recorrido curva a curva, los puntos clave y cada palmo de terreno. Quiero dar las gracias a todos los compañeros del equipo y al Visma por darme la oportunidad de liderar una carrera del World Tour en mi primer año. Es muy especial", explicó.

A partir de ahora Jorgenson prefiere asimilar el éxito en Niza y poco a poco pensar en otros objetivos.

"Ahora no me voy a adelantar. Ya tengo un gran logro en mi vida. Ahora intentaré disfrutarlo y mantener los pies en la tierra", concluyó.

¿Cómo le fue a los ciclistas colombianos que disputaron la París Niza 2024?

La edición 82 de la París Niza fue de contrastes para los ciclistas colombianos que la disputaron. Y es que tanto Rigoberto Urán como Santiago Buitrago no pudieron completar la carrera por diferentes percances mientras que Harold Tejada y Egan Bernal sí lograron cruzar la meta final.

De hecho, Bernal fue el pedalista nacional con mejor desempeño de la París Niza 2024 al terminar en la séptima casilla de la clasificación general a 4 minutos y 3 segundos del estadounidense Jorgenso.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) firmó terminó en el Top 10 de la clasificación general de la París Niza 2024 AFP