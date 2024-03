Top 10 y retiros en la París Niza 2024: así quedaron los colombianos en la clasificación general

El estadounidense Matteo Jorgenson dio la sorpresa y ganó la París Niza por delante del belga Remco Evenepoel , vencedor este domingo en la octava y última etapa en el Paseo de los Ingleses de la ciudad del sur de Francia.

Tercer estadounidense en lograr la 'Carrera del Sol', el ciclista del equipo Visma aventajó a Evenepoel en 30 segundos en la general.

Los dos corredores llegaron juntos a Niza con cerca de dos minutos de ventaja sobre los otros favoritos, entre ellos el también estadounidense Brandon McNulty, que había iniciado la jornada con el maillot amarillo de líder.

"Para ser honesto, apenas pude dormir anoche, estaba tan nervioso que por primera vez en mi vida sentí la presión. Lograr esto y rodar con un campeón como Remco es simplemente un momento muy especial", dijo el ganador de la prueba.

"No puedo soñar con una semana más bonita. No creía que fuera posible. Soy un buen corredor, pero no soy Vingegaard, sigo en la realidad, con los pies en la tierra, no creo que pueda ganar una gran vuelta", añadió.

Corredor muy completo, Jorgenson sigue a los 24 años los pasos de sus compatriotas Bobby Julich, ganador en 2005, y Floyd Landis, un año después.

Políglota, muy cómodo tanto en francés como en español, tras un año de formación en el Chambery CF y cuatro temporadas en el Movistar, este residente en Niza pasó a formar parte este curso de la poderosa armada 'Visma-Lease a bike' que domina el pelotón mundial.

En rutas que conoce de memoria, Jorgenson siguió la rueda de Evenepoel este domingo. El belga atacó bajo una fuerte lluvia en la subida de Peille. Solo el estadounidense y Alexander Vlasov, compañero en el Bora de un Primoz Roglic por debajo de las expectativas, pudieron seguirle.

Evenepoel y Jorgenson dejaron atrás a Vlasov en la última ascensión, el Col de Quatre-Chemins, antes de que el belga se impusiera en un esprint por fin bajo un cielo soleado.

Este triunfo es el más importante de la carrera de Jorgenson, vencedor de la Vuelta a Omán en 2023. Ilustra además el poderío del Visma, ganador este domingo también de la Tirreno-Adriático gracias a su gran líder Jonas Vingegaard.

A cuatro meses del Tour de Francia, los dos grandes favoritos en la salida, Evenepoel y Roglic, parecen un poco por detrás de los otros dos 'gallos' del pelotón, Vingegaard y Tadej Pogacar.

Clasificación general de la París Niza 2024, tras la etapa 8

1. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) -

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - a 30''

3. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) - a 1' 47''

4. Mattias Skjelmose (Lidl Trek) - a 2' 22''

5. Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) - a 2' 57''

6. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 3' 08''

7. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 4' 03''

8. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 4' 35''

9. Primoz Roglic (Bora Hansgrohe) - a 5' 33''

10. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 6' 08''

16. Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) - a 15' 41''

DNF. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

DNF. Rigoberto Urán (EF Education EasyPost)