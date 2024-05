Tadej Pogacar alcanzó un récord, tras ganar en el Giro de Italia: se unió a exclusivo grupo

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) , ganador de la segunda etapa del Giro de Italia y nueva maglia rosa, consideró como "un sueño hecho realidad" convertirse en líder y completar el ciclo de triunfos en las tres grandes vueltas.

"Es un sueño hecho realidad, una victoria increíble. Después de haber ganado en la Vuelta y el Tour, logré ganar una etapa en todas las grandes vueltas. No es algo que todo el mundo tenga y es algo grande en el ciclismo", señaló emocionado el doble ganador del Tour de Francia.

Tadej Pogacar ganó en solitario después de sufrir una leve caída, remontar y marcharse en solitario hasta la cima de Oropa.

"Realmente no me asusté por el incidente que tuve en la ciudad, ocurrió después de un pinchazo porque quería parar antes de la curva. El equipo me recuperó rápidamente", explicó.

Una victoria de etapa en un ascenso desconocido que le dará al esloveno unos días de tregua entes de afrontar otras etapas de montaña.

"No conocía bien la subida, pero creo que teníamos un buen plan. Aceleré después del último tirón de Rafal Majka. Mi sueño era vestirme con la maglia rosa y ahora puedo relajarme unos días", concluyó.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), nuevo líder del Giro de Italia 2024, tras ganar la etapa 2 AFP

¿Cómo va la clasificación general del Giro de Italia 2024?

Tadej Pogacar es el líder de la 'corsa rosa', tras la etapa 2, con un tiempo total de 7h 08' 29'', seguido de Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 45'', y de Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), de tercero, a 45 segundos. Por ahora, el top 5 lo completan Cian Uijtdebroeks (Visma Lease a Bike) y Einer Rubio (Movistar Team), cuarto y quinto, respectivamente, y ambos a 54 segundos de 'Pogi'.

Después aparece Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan), de sexto, a 1' 05'', y sigue Juan Pedro López (Lidl Trek), en la séptima posición, a 1' 09'', mientras que Jan Hirt (Soudal Quick Step) es octavo, a 1' 11''. Cerrando el Top 10 está otro colombiano, como Esteban Chaves (EF Education EasyPost), de noveno, a 1' 24'', y, por último, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), a 1' 24''.