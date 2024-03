Curiosa comparación en la NFL: "Las instalaciones de Dallas Cowboys parecen un zoológico"

Dalton Shultz, ala cerrada de los Houston Texans, comparó este jueves las instalaciones de entrenamiento de los Dallas Cowboys, en la NFL, su exequipo, con las de un zoológico.

"Hay gente que literalmente hace recorridos mientras tú levantas pesas en el gimnasio. Tienen un espejo unidireccional para que la gente te mire, es literalmente un zoológico. La gente golpea el cristal tratando de llamar tu atención", aseveró ShultZ, quien jugó en los Cowboys entre 2018 y 2022.

Shultz confesó lo incomodo que es para los jugadores sentirse como una atracción durante las horas de entrenamiento en el llamado 'America's Team' (equipo de América), un espectáculo que al propietario de los Cowboys, Jerry Jones, le gusta mantener.

"Esa es la marca que han construido. Eso es lo que le gusta a Jerry Jones. Así es como hacen las cosas y quizá no hay nada malo en ello, es sólo que no te das cuenta de cuántos ojos están detrás y cuánto puede eso distraerte de lo verdaderamente importante que hay en el vestuario", subrayó.

El ala cerrada de 27 años aceptó que tomó dimensión de la distracción que genera el ingreso de aficionados VIP, socios comerciales y gente ajena al equipo que los observa a través de un cristal en el gimnasio, algo que no sucede en los Houston Texans, a los que llegó en marzo del año pasado.

Dalton Shultz en su etapa con Dallas Cowboys. Michael Owens/Getty Images

"No te das cuenta hasta que vas a otro lugar y ves que no hay nada de ello; eso me asustó cuando dejé Dallas. Llegué a Houston y pensé: 'este lugar es una máquina bien engrasada'. Entrenadores, el personal, el gimnasio, todo es fenomenal", explicó.

Una diferencia sustancial que limita las distracciones.

"La atención se centra sólo en el fútbol. En las instalaciones de práctica de los Cowboys te preguntas, '¿eso realmente sucede?’, crees que es normal y luego llegas a un lugar como este y se siente mucho mejor", concluyó.

Schultz entró en la comparación para profundizar en la situación de los Cowboys que desde 1996 no llegan a un Super Bowl ni han disputado una final de Conferencia Nacional.

El ala cerrada ponderó el proyecto que tienen los Texans, su actual equipo, en el que en la temporada 2023, en su primer año como entrenador, DeMeco Ryans, llevó a la franquicia a los 'playoffs', en los que cayeron en la ronda divisional ante Baltimore Ravens, un año en el que Shultz fue pieza fundamental.