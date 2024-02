Nuevo pronunciamiento del Comité Olímpico Colombiano sobre los Juegos Panamericanos 2027

La organización de los Juegos Panamericanos 2027 ha tenido bastante tela para cortar. Luego de que el 3 de enero, fuera oficial que Barranquilla perdía el derecho a ser sede, por incumplimientos en los pagos acordados por parte del gobierno, empezó la larga lista de países y sus respectivas ciudades que se ofrecían para albergar este importante evento deportivo.

Muchos han sido los rumores y especulaciones, hasta que este jueves 1 de febrero parecía que había llegado a su final. Y es que sobre la 1:30 de la tarde, la página oficial de Panam Sports, organizadora de los Juegos Panamericanos, emitió una información donde indicaban que Lima y Asunción eran las únicas sedes candidatas para ser sede de los Juegos en 2027.

Sin embargo, todo cambió y dio un giro de 180 grados. La página oficial de Panam Sports, donde estaba resgistrada dicha información, se cayó y quedó fuera de servicio. Es más, al intentar entrar, aparecía un error. Posteriormente, la página con dicho comunicado quedó en blanco. Y es que, al parecer, la página Web oficial de Panam Sports habría sido hackeada.

Al respecto, se prunciaron desde el Comité Olímpico Colombiano. En entrevista con 'El Tiempo', el presidente del COC, Ciro Solano, expresó y fue claro al decir que, "hasta el momento no hay nada oficial. Aún no nos ha llegado la carta de Panam Sports. Ellos dicen que no fueron ellos y por eso la bajaron". Así se confirmaría que, en efecto, el anuncio no fue oficial.

Presentación de los Juegos Panamericanos. /Getty Images

De esa manera, todavía no hay nada definido y aún queda una pequeña luz de esperanza para volver a ser sede de Juegos Panamericanos 2027. Se deberá aguardar por nuevos pronunciamientos, comunicados, mensajes y demás, con el fin de seguir dando claridad a este tema que ha causado un enorme revuelo. Además, los deportistas necesitan claridad de ello.