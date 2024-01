Top-10: momentos que marcaron la NFL en el 2023

El amorío entre el estelar de Chiefs Travis Kelce y la estrella del pop Taylor Swift no incidió en el desenlace de la temporada de la NFL que está por llegar a su fin, pero fue uno de los 10 momentos que marcaron la Liga el año pasado.

Las emociones emergieron desde la lesión de Aaron Rodgers, 'quarterback' de los New York Jets; hasta el balance en rojo con el que Bill Belichick puede decir adiós luego de 23 años en los Pats.

1. Los Jets no despegan

Jets de New York apostó por Aaron Rodgers para poner fin en 2023 a 13 años seguidos sin clasificar a los 'playoffs'. Pero el mariscal de campo se rompió el tendón de Aquiles en la primera semana y quedó fuera de los campos durante el resto de la temporada.

Y Jets volvió a quedar en la cuneta, lejos de los 'playoffs'.

2. Un amor de valía

En septiembre, las cámaras y las luces se centraron en la relación sentimental de Travis Kelce, figura del campeón Chiefs, y la estrella del pop Taylor Swift.

Las andanzas de la pareja dispararon literalmente los niveles de audiencia de los juegos en los que la intérprete de 'Look what you made me do' acompañó a Kelce.

Desde que comenzó el romance con la cantante, la venta de la camiseta número 87 que luce el ala cerrada, de 34 años, se disparó en un 400 por ciento.

3. El regreso emocionante de Damar Hamlin

El instante más emotivo de la temporada sucedió el 1 de octubre.

Lo protagonizó Damar Hamlin, profundo de Buffalo Bills, quien volvió a jugar en la cuarta semana frente a Dolphins, nueve meses después del paro cardíaco que sufrió durante un juego contra Bengals.

Su delicado estado hizo presumir que su carrera estaba acabada.

Pero Hamlin se recuperó, recibió el alta médica y es el favorito para obtener el premio al 'Regreso de la temporada'.

4. La acelerada de Tomlin con Steelers

También destacó la remontada de los Steelers para ir a 'playoffs'.

Hasta la semana 15 tenía una campaña de 7 juegos ganados y 7 perdidos, pero el entrenador Mike Tomlin produjo un cambio de actitud en la plantilla y clasificó el equipo con balance de 10-7.

Fue su campaña número 17 con balance positivo, sólo detrás de las 21 de Tom Landry con Cowboys y las 19 de Bill Belichick con Patriots.

5. Los grandes dividendos de una sociedad inesperada

Mención especial merece la labor del entrenador de los Browns de Cleveland, Kevin Stefanski.

A pesar de sufrir la baja de sus tres principales mariscales de campo, Deshaun Watson, P.J. Walker y Dorian Thompson-Robinson, el 'coach' guió a su equipo a los 'playoffs' gracias a la aportación de último momento del experimentado Joe Flacco, de 38 años.

Cleveland, con una campaña de 11-6, se convirtió en el primer equipo que gana al menos 10 juegos en un año con cuatro mariscales de campo diferentes.

6. Lamar Jackson, 'el Renacido'

También acaparó la atención la sorprendente campaña del pasador Lamar Jackson, hoy favorito para alzarse con el título de Jugador Más Valioso, pese a que ningún equipo lo quiso en el verano, antes de extender su contrato con Ravens.

7. El dominio de T.J. Watt

El apoyador de los Steelers, T. J. Watt, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que termina como líder de capturas de 'quarterback' en tres temporadas diferentes: 2020, 2021 y 2023.

8. 'El Milagro' de Dan Campbell

La magia de entrenador hizo lo impensado.

Sin mucho ruido guió a Detroit Lions a poner fin a una sequía de 30 años sin ganar la zona Norte de la NFC.

9. El sueño llega a su fin

La sociedad entre los Pats y el 'coach' Bill Belichick, que produjo la conquista de seis ediciones del Super Bowl en este siglo, tiene los días contados.

Parece increíble, pero el exitoso vínculo de 24 años parece llegar a su fin por los malos resultados en 2023.

10. La NFL rompe sus índices de audiencia

El de 2023 fue el año de la penetración en audiencias televisivas.

La NFL consolidó su poder sobre las otras ligas de deportes profesionales en Estados Unidos.

El pasado 5 de enero se anunció que de los 100 programas más vistos en 2023, 93 fueron partidos de la NFL.