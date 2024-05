Nairo Quintana y la frase que ilusiona a toda Colombia, en el Giro de Italia 2024

Nairo Quintana llegó al Giro de Italia lleno de ilusión. A pesar de que su objetivo no es pelear por el título, sino ser gregario de Einer Rubio, el sueño de hacerse con una victoria está latente. Eso sí, como él bien lo expresó, en la previa, "se la jugará en la tercera semana". Este momento está cada vez más cerca y, por eso, los corazones en Colombia laten fuerte, a la espera de que sea realidad.

El boyacense no llegó en óptimas condiciones, debido al COVID-19 y a la lesión en su hombro. Sin embargo, no fue excusa y el 'escarabajo' afirmó que, conforme pasaran las jornadas, las piernas se pondrían en un mejor punto. Así fue y este sábado 18 de mayo, después de la contrarreloj, entregó una frase que lleva a pensar que atacará más pronto que tarde para darnos una alegría.

"Para mí, estos días en adelante tienen que ser buenos y esperemos que sea así, que el cuerpo vaya mejor. En el caso de Einer Rubio, cada día y cada segundo son importantes", dijo en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports a territorio italiano. Pero no fue lo único e hizo un balance de lo que fue su rendimiento en la etapa número 14.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la contrarreloj del Giro de Italia 2024 Getty Images

"Contento, lo hice bien. No venía relajado porque no hay que dejar que las piernas pierdan condición, pero sí consciente de que se viene un día importante con la etapa reina", añadió 'el Cóndor'. Recordemos que Nairo Quintana terminó en el puesto 75, a cinco minutos y cinco segundos de Filipo Ganna (INEOS Grenadiers), ganador de la 'crono', con un tiempo total de 35' 02''.

Para finalizar, el corredor colombiano explicó por qué el recorrido benefició, en cierta medida, a quienes no son especialistas en la 'crono'. "No hay que dejar dormir las piernas y eso es clave para lo que viene, pero fue una contrarreloj con muchos cambios de ritmo, donde los especialistas no tuvieron tiempo para agarrar potencia y eso ayuda", sentenció el 'cafetero'.