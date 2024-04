Estrella de la NFL cambia dinero por gloria deportiva: "Quiero que el equipo esté mejor"

Dak Prescott, 'quarterback' de los Dallas Cowboys, afirmó el que no buscará convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL en su próxima extensión de contrato.

"No, definitivamente no estoy tratando de ser el mejor pagado. Esperaré a que comiencen las negociaciones, ahora sólo pienso en que quiero poner a este equipo en la mejor situación posible", dijo el mariscal de campo.

Prescott, de 30 años, firmó en 2021 un contrato por cuatro años con el equipo de la estrella solitaria a cambio de 160 millones, una cifra récord en ese momento. Dicho acuerdo llegará a su fin con la conclusión de la temporada 2024 que arrancará en septiembre próximo.

Jerry Jones, propietario de Cowboys, será el encargado de llevar una negociación que concrete una extensión para su estrella de cara a la campaña 2025.

"Quiero estar en Dallas para después del 2025, aunque en este momento estoy concentrado en el aquí y ahora; así ha sido siempre. Ya he estado en esta situación antes, así que está bien", explicó el pasador que fue seleccionado por el equipo en la cuarta ronda del Draft 2016, año en la que fue designado Mejor Novato Ofensivo.

Prescott ha recibido críticas porque desde su llegada al equipo, hace ocho temporadas, no ha podido llevarlos a disputar una final en la Conferencia Nacional, y por consecuencia, un Super Bowl. Su marca en 'playoffs' lo tiene con dos triunfos y cinco derrotas.

En temporada regular suma 29.459 yardas por pase y 74 intercepciones.

Dak Prescott en partido de los Dallas Cowboys de la NFL. Getty Images

El 'quarterback' habló con los medios durante el evento 'Children's Cancer Fund', una recaudación de fondos para niños con cáncer, que se realizó en Dallas, Texas, junto a Troy Aikman, leyenda de los Cowboys, quien llevó a la franquicia a ganar los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX, y es miembro del Salón de la Fama de la NFL.

Prescott también opinó sobre las pocas contrataciones que han realizado los Cowboys en la agencia libre.

"No quiero decir que esté desconcertado. Estoy concentrado en los muchachos que tenemos, son geniales, jóvenes que están dando el siguiente paso. Tengan fe en ellos. Yo me concentraré y me dedicaré a ellos que es lo que controlo", concluyó.

Dak Prescott junto a algunos de sus compañeros de equipo de los Dallas Cowboys. Getty Images

