Einer Rubio y el sueño que cumplirá con Nairo Quintana en el Giro de Italia 2024

El Movistar Team será el equipo que contará con la mayor cantidad de ciclistas colombianos para la edición 107 del Giro de Italia y varios de ellos hablaron en rueda de prensa sobre sus expectativas para la 'Corsa Rosa'.

Justamente, ese fue el caso de Einer Rubio, quien ya tiene experiencia disputando el Giro, y que en esta ocasión estará acompañado por su compatriotas Fernando Gaviria y Nairo Quintana en la escuadra española.

"Creo que nos preparamos bien para el Giro. Desde el inicio de la temporada, estamos haciendo las cosas de buena manera y tenemos a un equipo muy prometedor", dijo inicialmente el pedalista nacional.

Pero eso no fue todo, ya que confesó su amor por el país trasalpino.

"Italia se ha convertido en mi segundo hogar. En la primera semana, vamos a pasar por el lugar en el que vivo y el final de una de las etapas queda cerca del lugar en el que entreno", añadió.

Finalmente, destacó la importancia de haber competido previamente en otras ediciones de la 'Corsa Rosa' y de lo que representará unir fuerzas junto a Quintana y Gaviria.

"He aprendido mucho de experiencias pasadas. Ahora, tengo el privilegio de competir acá y hacerlo junto a Nairo, quien es referente para todos los ciclistas colombianos. Además, me parece que la presencia de Fernando también me permitirá sacarle provecho a la carrera", puntualizó.

Einer Rubio durante la presentación de equipos del Giro de Italia. Getty Images

¿Cuál ha sido el mejor resultado de Einer Rubio en el Giro de Italia?

De las tres veces que ha disputado esta gran vuelta, Rubio tuvo su mejor desempeño deportivo en la edición del año pasado cuando finalizó en puesto 11 de la clasificación general a 10 minutos y 43 segundos del ganador el esloveno Primoz Rogli c, que dominó en favor del Jumbo-Visma, ahora llamado Team Visma l Lease A Bike.

Incluso, este corredor logró quedarse con una victoria de etapa, pues en la etapa 13 fue el primer ciclista en cruzar la meta con un registro de tiempo de 2 horas, 16 minuto y 21 segundos.

Celebración de Einer Rubio (Movistar Team), tras ganar la etapa 13 del Giro de Italia 2023 AFP