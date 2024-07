Jazmín Álvarez y su drama: así se rompió los ligamentos, antes de Juegos Olímpicos 2024

Una dura noticia se conoció el miércoles 24 de julio, cuando el Comité Olímpico Colombiano informó que la skater colombiana Jazmín Álvarez sufrió la ruptura total de su ligamento cruzado anterior, junto con una lesión parcial en el ligamento colateral medial y una lesión del menisco lateral, luego de una sesión de entrenamiento previo a lo que sería su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante esto, todos los seguidores del deporte colombiano y quienes cuentan las horas para ver a los nuestros en las justas olímpicas, lamentaron la baja de la 'cafetera'.

Así pues, este jueves 25 de julio, la colombiana se refirió a lo que fue su lesión. "Estaba en mi practica número dos y estaba muy decidida hacer 'mestabaranda' que es la más grande del skateboarding. Me lancé y cuando caí en la baranda, las ruedas no se me pudieron sostener, sino que se deslizaron y no pude reaccionar bien a mi caída; era una altura bastante grande y la rodilla se me fue hacia adentro, sufrí una lesión de ligamento cruzado anterior, meniscos; lateral y colateral", detalló la antioqueña, en un video que ha circulado en las redes sociales.

En medio de su relato, la skater se mostró tranquila, pese a lo acontecido. "Afortunadamente o desafortunadamente, todo pasa con un propósito y seguro que entenderé para que sucedió esto a medida del tiempo", concluyó Jazmín Álvarez.

Jazmín Álvarez y el debut que no se pudo dar

Y es que hay que recordar que la paisa iba a ser la única representante de Colombia en la rama femenina del skateboarding para París 2024. La 'cafetera' había ganado el cupo 78 para la delegación en la segunda Serie de Clasificación Olímpica (OQS) a mediados de junio, pues mantuvo su posición entre las 22 mejores skaters del Ranking Mundial.

¿Qué principales logros ha tenido Jazmín Álvarez?

En el pasado Street World Championship Tokyo 2023, obtuvo un histórico lugar 24, luego ganó medalla de bronce en los V Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023 y después fue campeona del Grand Skate Tour Moscú (Rusia) 2023.

Con esto en mente, es importante comentar que si bien varios de nuestros deportistas ya han tenido acción en las justas parisinas como la Selección Colombia femenina y los atletas de tiro con arco, la ceremonia de los Juegos Olímpicos será el viernes 26 de julio, y usted la podrá ver en vivo por la señal principal de Caracol Sports, desde las 11:30 a.m. (hora de Colombia).