Novak Djokovic habló de su falta de cercanía con Roger Federer: "No le gustaba mi comportamiento"

Luego de perder dos sets en sus primeros dos partidos del Abierto de Australia 2024, el tenista serbio Novak Djokovic no tuvo mayores dificultades para superar al argentino Tomás Martín Etcheverry en duelo correspondiente a la tercera ronda del primer Grand Slam del circuito masculino internacional con parciales de 6-3, 6-3 y 7-6.

Incluso, en la rueda de prensa posterior, 'Nole' habló sobre el más reciente quebranto de salud que tuvo.

"Al parecer lo que me dio fue una infección viral normal. Todavía tengo segregaciones nasales, pero siento que estoy en la última fase de recuperación. La verdad es que tampoco me he hecho una prueba de COVID-19", respondió el vigente campeón del Abierto de Australia.

Por otro lado, Djokovic también dejó otras 'picantes' declaraciones que tuvieron como protagonista al suizo Roger Federer, quien fue uno de sus grandes rivales en el circuito masculino internacional durante los últimos años.

"Sé que Federer no le gustaba la forma en la que yo me comporto en la pista de tenis. No sé qué piensan los demás jugadores. Consideró que no era el favorito de los 'Top' (Roger Federer y Rafael Nadal), puesto que no me daba miedo decir que quería ser el mejor del mundo. La verdad es que tenía la confianza y el juego para conseguirlo. Nunca le falté el respeto a nadie y siempre ha estado de mi parte", añadió.

Finalmente, compartió su opinión sobre las críticas que recibe en varios de los partidos que afronta.

"Las críticas me dan fuerza. Si cometía un error, lo admitía y pedía excusas. Pero si los reclamos venían sin fundamento, reaccionaba como yo consideraba pertinente. No le puedes caer bien a todos, somos diferentes y cada uno tiene sus propios gustos", concluyó.

Novak Djokovic, tenista serbio en el Abierto de Australia. /Getty Images

¿Quién será el rival de Novak Djokovic en la cuarta ronda del Abierto de Australia?

El vigente número del ranking mundial de la ATP se enfrentará en la cuarta ronda del Abierto de Australia contra el francés Adrian Mannarino. Este duelo se jugará el sábado 20 de enero, pero todavía no hay un horario confirmado.