Andy Murray reveló el particular cambio que hizo Rafael Nadal en su estilo de juego

El tenista británico Andy Murray reconoció el sábado que desea tener la oportunidad de jugar de nuevo grandes partidos contra las superestrellas Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Hablando sobre el primer torneo de la temporada , en Brisbane, el jugador de 36 años dijo que echaba de menos los días en los que se medía regularmente a Djokovic, Nadal y Roger Federer en los grandes torneos.

Murray plantó cara a los tres grandes jugadores durante una década, entre 2006 y 2016, antes de que una plaga de lesiones lo apartara de las pistas y le hiciera perder su estatus en el ranking.

Mientras que el serbio, el suizo y el español seguían sumando grandes títulos, Murray, ahora en el puesto 42º de la clasificación ATP, tuvo que luchar por recuperar el terreno perdido, sin llegar a igualar su mayor pico de forma.

La última vez que se enfrentó a Nadal fue en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid en 2016, y antes de enfrentarse en ese mismo torneo a Djokovic el año pasado, llevaba desde 2017 sin cruzarse con el serbio.

"Obviamente quisiera tener la oportunidad de jugar contra ellos de nuevo, idealmente en las últimas rondas de grandes torneos", dijo Murray.

"Es algo que obviamente he echado de menos, esa sensación, de no haber tenido realmente la oportunidad. Si tengo la ocasión de entrenar con ellos, sigo disfrutándolo de verdad", añadió el británico.

"Me trae muy buenos recuerdos, pero si pudiera elegir, me gustaría enfrentarme a ellos en torneos, no en primeras rondas", concluyó.

Andy Murray durante entrenamiento en el ATP 250 de Brisbane. Getty Images

- Nadal, compañero de entrenamiento -

Murray ha estado entrenando junto a Nadal en Brisbane, donde el español hará su regreso después de casi 12 meses de baja por lesión.

"Gracias, Andy Murray, por una gran práctica hoy. Te deseo lo mejor en el torneo, amigo", publicó el español en la red social X, acompañando el mensaje con una foto de ambos jugadores estrechándose la mano en la red.

Murray dijo que Nadal se movía bien, sin mostrar signos de la lesión de cadera que le dejó fuera de las pistas después del Abierto de Australia 2023.

El británico añadió que Nadal parecía haber hecho pequeños cambios en su juego durante su tiempo apartado del circuito.

"Su segundo servicio es ligeramente más fuerte de lo que era antes en su carrera", dijo Murray.

Rafael Nadal y Andy Murray durante entrenamiento en el ATP 250 de Brisbane. Getty Images

"Pero sí, en el resto de su juego, salvo que haya un problema físico, no debería haber demasiadas razones para hacer grandes cambios en su juego, ha sido bastante exitoso", añadió.

"Cuando está en forma, su estilo de juego le ha funcionado siempre muy, muy bien, buscando dominar con su golpe de derecha", analizó.

"Si quiere ser exitoso en el futuro, eso es lo que debería hacer. Así intentaba jugar hoy", valoró sobre el entrenamiento conjunto.