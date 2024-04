Tenista Top-10 del mundo y una fuerte crítica: "El trato es diferente para las mujeres"

La tenista tunecina Ons Jabeur pidió "respeto" para las tenistas por parte de los torneos europeos donde coinciden hombres y mujeres, luego de su clasificación este lunes para los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

"El tenis es un deporte que, como mujer, estoy orgullosa de jugarlo, pero siento que queda un largo camino por recorrer, especialmente aquí en Madrid y en Roma... En Europa en general", declaró la N.9 del mundo tras vencer a la letona Jelena Ostapenko por 6-0 y 6-4.

"Siento que (los organizadores de los torneos) deberían respetar más a la mujer y a la manera cómo jugamos", añadió la campeona en Madrid en 2022.

Según Jabeur, las jugadores no tienen las mismas facilidades de acceso a las canchas de entrenamiento que sus homólogos masculinos y las televisiones ofrecen más partidos masculinos que femeninos.

"La manera cómo se trata aquí a las mujeres y a los hombres es completamente diferente. Quizás mucha gente no lo vea desde fuera, pero yo tengo la necesidad de hablarlo".

"Aquí en España, me gustaría ir al hotel, encender la televisión y ver un partido de tenis femenino. No he visto un solo partido femenino. Obviamente, entiendo que aquí hay muchos tenistas (masculinos) jugando, pero pido un solo partido. Y también están jugando muchas jugadoras y no salen en televisión", denunció.

"Es muy frustrante para mí. ¿Cómo se pueden inspirar las niñas si no pueden ver ningún partido?", añadió.

Ons Jabeur, tenista tunecina. Mateo Villalba/Getty Images

Jabeur dejó en el camino a Ostapenko

La tunecina Ons Jabeur, penúltima en la lista de ganadoras del torneo de Madrid, se clasificó este lunes para los cuartos de final al derrotar a la letona Jelena Ostapenko, por 6-0 y 6-4, un resultado que confirma el buen efecto de Madrid en su recuperación anímica.

Jabeur, en un mal año debido a las lesiones y a la pérdida de confianza, reconocida por ella misma, hasta llegar a Madrid no había ganado dos partidos seguidos en ningún torneo. Con el de hoy sumó tres.

Enorme restadora, maestra de la dejada y paciente pasadora, Jabeur sacó a relucir esos golpes para avasallar en el primer set a Ostapenko, que no compareció hasta el segundo parcial. En todo el primer set, Jabeur solo perdió tres puntos al servicio.

La segunda manga fue más pareja, propia de un choque entre la octava y la novena cabezas de serie. La letona le quitó un saque a Jabeur, pero esta no se asustó y siguió con su juego, favorita del público y animada desde su palco por su entrenador Fernando Verdasco.

Jabeur y Ostapenko se habían enfrentado en cuatro ocasiones anteriores, con dos victorias para cada una, igualdad rota ya por la tunecina.

La tunecina jugará en cuartos contra la ganadora del partido entre las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys, tercera y decimoctava cabezas de serie.