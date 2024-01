Alejandro Osorio contó cuál fue su principal motivación para ganar el Campeonato Nacional de Ruta

El corredor Alejandro Osorio, de 25 años y miembro del equipo GW Shimano, se coronó este domingo como campeón nacional de ruta de Colombia al ganar una exigente carrera en la que aguantó un ataque en los últimos kilómetros de Egan Bernal (Ineos) y Sergio Higuita (Bora).

"Mi sueño era ser campeón nacional. Fue algo increíble ser campeón nacional, gracias a todos los que me apoyaron", expresó Osorio tras coronarse en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro).

Osorio paró el reloj en 4 horas, 53 minutos y 24 segundos, seguido de Higuita y de Bernal, segundo y tercero, respectivamente.

La competencia, que se disputó sobre 212,5 kilómetros en un circuito de Tunja al que los corredores le dieron siete vueltas, tuvo una fuga de un grupo de siete ciclistas, de los cuales quedaron cinco en los kilómetros finales.

Estos ciclistas eran Bernardo Suaza (Petrolike), Cristian Muñoz (Nu Colombia), Robinson López y Osorio (GW Erco Shimano), y David Gómez (Sistecrédito).

Sin embargo, Bernal e Higuita se unieron para descontar tiempo al grupo de líderes y a falta de cuatro kilómetros ya estaban a menos de 30 segundos del líder.

Alejandro Osorio, campeón nacional de ruta 2023. Fedeciclismocol.

En ese momento, Suaza atacó y se escapó en búsqueda del título, pero tanto el corredor del Ineos como el del Bora terminaron de recortarle diferencia en los dos últimos kilómetros, especialmente en la subida de un viaducto.

Sin embargo, Osorio atacó, pasó a Suaza y consiguió, entre la multitud que rodeó la llegada, terminar en el primer lugar para la sorpresa de los asistentes, que creían que a Bernal e Higuita les iba a alcanzar el impulso para llevarse el triunfo.

El nuevo campeón de ruta, nacido en el departamento de Antioquia (noroeste), ha conseguido en su carrera un triunfo de etapa en el Giro de Italia Sub-23 de 2018 y una de la Vuelta al Táchira de 2024.

Ha pasado por los equipos Nippo-Vini Fantini-Faizanè, Caja Rural-Seguros RGA y el Team Bahrein.

En la carrera también participaron, entre otros, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Esteban Chaves, que defendía el título de campeón nacional que consiguió el año pasado.

“Estoy contento con este triunfo y estoy motivado para lo que vaya a suceder en la temporada. Tener a mi hermano (Frank Osorio) en el equipo es una motivación muy grande para mí. No he parado, no tuve vacaciones porque tenía claro que mis objetivos principales eran los Campeonatos Nacionales y ahora el Tour Colombia”, agregó el pedalista carmelitano.

“Traté de estar lo más tranquilo posible durante toda la carrera, me sentí mal en algunos pasajes, pero con el paso de los kilómetros estuve mucho mejor y así pude vencer a mis rivales. Fue clave estar en la fuga del día”, concluyó.