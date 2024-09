Egan Bernal reveló el nombre del ciclista colombiano que 'salvó' el 2024

El 2024 no fue el mejor para los ciclistas colombianos en materias de resultados. La última vez que ningún 'escarabajo' ganó en una gran vuelta fue en el 2011, es decir, hace 13 años. Por lo tanto, entre el 2012 y 2023 siempre hubo al menos una victoria. Pese a eso, hubo corredores que lograron destacarse esta temporada y Egan Bernal no tuvo en problema en decir cuál fue.

En una entrevista para 'Diario As', Bernal reconoció que fue un año duro para los 'cafeteros' pero destacó la labor de Daniel Felipe Martínez. "El año lo salvó Dani por el podio en el Giro, aparte con dos corredores campeones del Tour de Francia, no es algo fácil. Él salvó la temporada. Nos hizo falta ganar etapas, estar adelante en las otras grandes carreras, que no sea solamente un corredor que destaque, sino que seamos varios. Somos un país que nos hemos ganado un hueco en el ciclismo mundial. Cuando uno no gana una grande o hay alguien luchando los primeros lugares, pues es algo no tan bueno", dijo de entrada el nacido en Zipaquirá.

Y es que más allá del segundo lugar en el Giro de Italia, Martínez obtuvo los siguientes resultados: campeón nacional de contrarreloj; 28° en la prueba nacional de ruta; 14° en la Vuelta a Murcia; 126° en la clásica de Almería; 2° en la Vuelta al Algarve; 37° en la Strade Bianche; y 25° en la ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Tim de Waele/Getty Images

Ahora bien, Bernal también se mostró preocupado por el futuro del ciclismo colombiano y dejó en claro que no será fácil encontrar a los corredores que brillen cuando se retiren los de la generación dorada. "Sí, espero que sí. Hay que trabajar. Es el deporte más duro del mundo físicamente. Si uno no trabaja desde las escuelas con los niños, vamos a llegar a un punto donde están de salida Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Esteban Chaves, y debe venir alguien desde atrás a reemplazarlos. Eso no se encuentra de la noche a la mañana. Uno sabe que un corredor es bueno cuando apenas tiene 15 años. Todo el mundo sabía que Santiago Buitrago iba a ser bueno. Eso pasó con Chaves, Rigo y conmigo. No es que apareció de la nada, hay que buscar esos niños, protegerlos y cosecharlos para cuando nosotros ya estemos de salida", concluyó.