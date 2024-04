Egan Bernal reveló por qué terminó corriendo la Lieja-Bastoña-Lieja por primera vez

El 2024 ha sido de gratas noticias para Egan Bernal . Los podios logrados en la prueba de ruta del Campeonato Nacional, en O Gran Camiño y en la Vuelta a Cataluña son un fiel reflejo de ello. Por eso, esa motivación, lo llevó a tomar decisiones que, tal vez, fueron sorpresivas. Este es el caso de haber disputado la Lieja-Bastoña-Lieja, por primera vez en su carrera.

Estar presente en ese monumento no estaba entre los planes, pero vivir la experiencia, sumar kilómetros en las piernas, aprovechar al máximo y trabajar para su equipo (INEOS Grenadiers), nunca está de más. Así lo expresó 'el joven maravilla', ante los medios de comunicación, revelando los detalles de por qué se la jugó a estar en esta exigente competencia.

"Emocionado de hacer mi primera Lieja-Bastoña-Lieja. Veremos cómo va la carrera. No estaba en el calendario, pero tras Vuelta a Cataluña, me encontré bien. El plan era hacer el Tour de Romandía, pero decidí venir de último momento, le pregunté al equipo y acá estamos", afirmó de entrada el 'escarabajo'. Pero no fue lo único que dijo, también hizo un análisis.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corrió la Lieja-Bastoña-Lieja 2024 Twitter Oficial del INEOS Grenadiers

"No sé mucho de la carrera. Espero hacer el mejor resultado posible. Al ser mi primera vez, no conozco bien la carrera y lo que haré será ir adelante y dar lo mejor de mí. Tengo claro que esto es de piernas y el que esté mejor, ganará. Hay que evitar las caídas y seguir los ataques", sentenció Egan Bernal, quien se prepara para las grandes vueltas de la temporada.

Recordemos que en el 2023, participó en el Tour de Francia y la Vuelta a España . En la ronda gala, se hizo con el puesto 36 de la clasificación general, mientras que en la carrera ibérica, fue 55. Esto significó su vuelta a esta clase de eventos, tras el fuerte accidente que sufrió a comienzos del 2022 y que lo alejó de las carreteras por un largo tiempo, pero ya quedó atrás.