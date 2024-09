Egan Bernal y el sueño que le falta por cumplir en el ciclismo: no es la Vuelta a España

Egan Bernal es uno de los ciclistas que tiene planeado ir con toda en el 2025 y volver a ganar títulos, tal como lo hizo en sus inicios y en su mejor momento cuando fue campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia. Con miras a su futuro, el colombiano contó en una entrevista que tiene un sueño antes de retirarse y para sorpresa de todos no es la Vuelta a España.

El 'joven maravilla' habló con 'Diario AS' sobre la temporada y lo que viene para el futuro. Bernal reveló que tiene una motivación extra por una carrera en particular. “No ha terminado 2024, pero me gustaría hacer el campeonato nacional; se me ha escapado ganarlo. Es uno de los que quiero ganar definitivamente, es vestir la camiseta de campeón nacional durante un año y quiero hacerlo antes de retirarme”, dijo de entrada.

Y es que Bernal también se dio a la tarea de argumentar porque le guarda un lugar a a esa competencia. “Conseguí mi primer podio después del accidente en los Nacionales y lo recuerdo muy bien. Vas a Europa y allí tienes que ir. Subí al podio con Jonas y fue genial sentirme en cabeza; fui tercero en Cataluña y todo el proceso fue bien”, añadió el capo del INEO Grenadiers.

Ahora bien, eso no quiere decir que no quiera ganar la única gran carrera que le falta. “Siempre pienso en ganar la Vuelta, es mi sueño. Por alguna razón, en la historia del ciclismo, pocos han ganado las tres Grandes Vueltas y eso no es fácil de hacer”, aclaró el nacido en Zipaquirá.

Por último, Bernal sabe que ganar la Vuelta a España no será una tarea fácil y reconoció que hay corredores en un nivel superlativo. “Incluso tengo mejores números que antes, pero los demás están a un nivel mucho más alto. Fue difícil ganar el Tour y el Giro cuando estaba en una buena posición, por lo que será difícil ganar esa Vuelta. No hay carreras fáciles, nunca es fácil ganar o terminar una carrera”, concluyó el pedalista.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera durante el Tour de Francia 2024 Getty Images

Palmarés de Egan Bernal

2016

Tour de Bihor, más 1 etapa

2017

Tour de Saboya, más 2 etapas

Tour de Sibiu, más 2 etapas

Tour del Porvenir, más 2 etapas

2018

Campeonato de Colombia Contrarreloj Oro

Colombia Oro y Paz

1 etapa del Tour de Romandía

Tour de California, más 2 etapas

2019

3.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Bronce

París-Niza

Vuelta a Suiza, más 1 etapa

Tour de Francia , más clasificación de los jóvenes

Giro del Piemonte

UCI America Tour

2020

3.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Bronce

2.º en el Campeonato de Colombia en Ruta Plata

Ruta de Occitania, más 1 etapa7374

2021

Giro de Italia , más 2 etapas y clasificación de los jóvenes

UCI America Tour

2024

3.º en el Campeonato de Colombia en Ruta